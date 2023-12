Grande Fratello, Perla Vatiero vuota il sacco su Greta Rossetti: "Ecco cosa penso davvero di lei" (VIDEO)

Gossip TV

Perla Vatiero rivela come sta vivendo la sua esperienza al Gf insieme a Greta Rossetti.

Tempo di confessioni per Perla Vatiero al Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda sabato 23 dicembre 2023 su Canale 5, l'ex di Mirko Brunetti ha rivelato a Marco Maddaloni come sta vivendo la convivenza con la sua rivale in amore Greta Rossetti nella Casa di Cinecittà.

La verità di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo reale pensiero su Greta Rossetti. Parlando con Marco Maddaloni, la giovane concorrente del Grande Fratello ha fatto un bilancio della sua esperienza nel reality show di Canale 5 e raccontato come sta affrontando la convivenza con l'ex tentatrice di Temptation Island:

A parte la rabbia di dire delle cose la settimana dopo essermi lasciata con Mirko, ma è una cosa che io ho sfogato con Mirko. Era la rabbia del momento nei confronti del mio fidanzato. Anche se ho fatto delle offese era perché io stavo sfogando con il mio fidanzato. In quel momento ci eravamo lasciati da una settimana, fondamentalmente era ancora il mio fidanzato. Quello è un momento di rabbia che è finito là. Io non ho mai sbagliato nei suoi confronti. Ho dovuto difendermi un pochino, ma sempre in modo molto rispettoso. Io non me la sono mai presa con lei...

Poi in questo contesto per me lei è una persona che ha la mia stessa età quindi trovo la stessa complicità che ho con le altre persone della mia stessa età. Non è che può diventare la mia migliore amica. Se ho un problema non vado a parlare con lei…Io con lei mi sto comportando in modo molto giusto, educato. Se siamo in comitiva facciamo una risata, se ha bisogno di una cosa sono lì che gliela dò, come lei…Ci parlo, ci scherzo. Se mi devo imporre “oddio, è lei” faccio del male anche a me stessa.

Tuttavia, Perla ci ha tenuto a ribadire il suo pensiero su Greta:

Le cose che sono successe sono delle cose strane, cose immature che lei ha fatto a livello di social. Devo dire che lei sotto questo punto di vista è molto superficiale e gliel’ho detto anche in faccia. E’ un po’ bimba a differenza mia sotto tanti punti di vista. Lei deve scegliere chi vuole essere perché lei non sa ancora chi vuole essere, come vuole essere…Ha la mia stessa età. Anche quello che ha fatto nei confronti di Angelica (Baraldi, ndr)…ha fatto tante cose.

