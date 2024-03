Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Ciro Petrone e Federica Caputo?

Gossip TV

L'ex concorrente del GF, Ciro Petrone, e la sua ex fidanzata, Federica Caputo, sarebbero tornati insieme? Ecco gli indizi che confermerebbero il ritorno di fiamma!

A questa edizione del Grande Fratello ha preso parte anche Ciro Petrone, ex partecipante di Temptation Island insieme alla storica fidanzata Federica Caputo. Petrone aveva rivelato di aver voluto partecipare al reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini per poter ottenere il montepremi finale che gli avrebbe permesso finalmente di realizzare il suo sogno d'amore con la sua Federica.

GF, Ciro Petrone e Federica Caputo sono tornati insieme? Spuntano alcuni indizi social!

Tuttavia, a metà percorso, Ciro Petrone aveva dimostrato di non riuscire a sostenere la tensione nella Casa e la produzione aveva pensato di fargli incontrare Federica. La ragazza si era presentata a sorpresa in diretta durante una puntata e aveva rassicurato il fidanzato, esortandolo a non mollare. Ma a nulla erano valse le rassicurazioni di Federica e dopo alcuni mesi nella casa, Ciro Petrone aveva deciso di abbandonare il reality.

In realtà, il concorrente anche a TI aveva dimostrato poca tolleranza del mondo televisivo e per le telecamere, tanto che è diventata celebre la scena in cui Ciro scappa dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la parte destinata alle concorrenti del docu-reality con i cameramen che lo inseguono sulla spiaggia. Quando la mancanza dei suoi affetti più cari si era fatta insostenibile, Ciro Petrone aveva annunciato il ritiro dal GF e a pochi giorni dalla sua uscita, su richiesta del conduttore Alfonso Signorini, aveva confermato i rumors sul suo conto: tra lui e Federica Caputo era tutto finito.

Sembra, infatti, che per la ragazza, la rinuncia alla corsa del montepremi finale del reality nascondesse in realtà un mancanza di volontà nel voler convolare a nozze dopo tanti anni di fidanzamento. Di fronte a questo, Federica aveva deciso di chiudere i rapporti con Ciro. Nel corso dei giorni scorsi, tuttavia, all'inaugurazione del nuovo negozio di abbigliamento di Petrone, i fan hanno notato anche la presenza di Federica Caputo e stando a ciò che riporta il settimanale Chi, sembra che tra loro possa esserci stato un ritorno di fiamma.

Secondo il giornale di Signorini, infatti, sembra che tra i due sia tornato il sereno e che forse "non sono più ex":

"C’è stato anche un altro abbraccio importante per Ciro, quello di Federica Caputo: l’ex fidanzata, con la quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2019 uscendone più innamorato che mai mentre l’amore non era sopravvissuto al Gf, era di nuovo lì, accanto a lui, con un sorriso dolce sotto gli occhi di lui che brillavano. Dunque, in bocca al lupo all’imprenditore e al ragazzo innamorato."

