Grande Fratello, Ciro Petrone gela: vuole lasciare la Casa, ''Non sto bene''

Ciro Petrone in crisi nella casa del Grande Fratello. L’attore partenopeo si prepara a lasciare il programma, ecco perché.

Non sono ore semplici per Ciro Petrone. L’esuberante attore partenopeo si è spento nella casa del Grande Fratello e ha confessato ad alcuni compagni d’avventura la sua volontà di abbandonare. Ecco perché e i retroscena sulla decisione del gieffino.

Grande Fratello, Ciro Petrone in crisi: se ne va?

La nuova edizione del Grande Fratello è un’altalena di emozioni, polemiche ma anche divertimento per gli spettatori di Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia ha fatto il suo ingresso Ciro Petrone, noto attore partenopeo che anni fa fu anche partecipante di Temptation Island con la fidanzata Federica. L’attore è noto per la sua contagiosa simpatia ed esuberanza ma qualcosa sembra essere cambiato recentemente, forse anche a causa del clima ostile che si è creato in casa tra dissapori, rotture e furiose discussioni. Ciro è sempre più triste e si è confidato con Rosy Chin ammettendo di sentirsi senza energie. La gieffina ha provato a tirarlo su di morale, analizzando la situazione e provando a suggerire di fare qualche attività in più all’intero della casa del Gf, ma Ciro è irremovibile.

“Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Parlo con loro e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire”.

Insomma, Petrone ha ammesso ad alta voce un pensiero che gli frulla in testa da diverse settimane, ovvero la sua volontà di abbondare il Grande Fratello per sempre. Rosy Chin ha provato a convincerlo, poi si è arresa vedendolo veramente abbattuto e consigliandogli di parlare con gli autori per capire come procedere, senza preoccuparsi di cosa penseranno gli altri. Alfonso Signorini proverà a tenere Petrone in casa oppure gli sarà concesso con facilità di lasciare, dato che non è uno dei personaggi di spicco di questa edizione? Senza dubbio il presentatore potrebbe provare a dargli nuova carica con una sorpresa, magari della fidanzata Federica. Nel frattempo, caos per le parole offensive di Mughini su Angelica.

