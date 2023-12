Grande Fratello, primo confronto tra Mirko e Greta: "Pensavo fossi più intelligente"

Gossip TV

Dopo la puntata del Grande Fratello, Mirko e Greta si sono ritrovati a parlare confrontandosi su quanto è accaduto nelle ultime settimane.

Dopo la 23esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, sabato 2 dicembre 2023, Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno avuto il primo di quelli che saranno certamente una serie di confronti sulle ultime vicende piuttosto concitate che li hanno resi protagonisti insieme e Perla delle dinamiche del grande loft di Cinecittà.

Grande Fratello, primo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Il 26enne originario di Rieti si è ritrovato davanti Greta per qualche breve momento e lei ne ha approfittato per cercare di tranquillizzarlo:

Tu stai tranquillo, io faccio il mio percorso, voi il vostro, non voglio mettere astio“, ha dichiarato l'ex tentatrice.

Mirko quindi ha voluto subito precisare:

"No, io faccio il mio percorso, lei fa il suo. Qua non è un “noi” o un “voi”. A parte che nessuno vuole mettere astio, ma poi non sei quel tipo di persona. Questo lo so, non è che non ti conosco. Poi, avremmo modo di parlare di tante cose, tanto stiamo qua, è inevitabile. Io me la vivo in maniera molto molto leggera. Non mi voglio appesantire troppo. Magari per voi non so se sarà un po’ più difficile. Per me è difficilissimo perché vuoi o non vuoi è difficile, lo dico. Poi ti renderai conto che è difficile qua dentro. Per il resto avremo modo, tante cose mi sono dispiaciute tanto."

“Perché non sei intelligente per niente, pensavo fossi più intelligente“, ha ribattuto Greta. Mirko l'ha poi invitata a rimandare il confronto e unirsi al resto dei coinquilini.

Perla, dal canto suo, si è sfogata in lacrime con Letizia. La 26enne campana ha affermato che avere Greta in casa era la peggiore cosa che le potesse capitare e che il gioco per lei sta diventando davvero difficile e stressante perché in ballo ci sono i suoi sentimenti.

