Grande Fratello, Perla Vatiero torna a parlare dell'eliminazione di Mirko Brunetti: "Non ha senso quello che è successo"

I rimpianti di Perla Vatiero dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti dalla Casa del Gf.

L'eliminazione dal gioco di Mirko Brunetti ha letteralmente spiazzato tutti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Tra questi anche Perla Vatiero che, resasi conto della reale situazione, si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha rivelato di avere dei rimpianti nei confronti del suo ex fidanzato.

La confessione di Perla Vatiero

Stasera, lunedì 11 dicembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Perla Vatiero è tornata a parlare dell'eliminazione inaspettata di Mirko Brunetti. Come riporta Biccy, l'ex protagonista di Temptation Island si è sfogata con Letizia Petris ammettendo:

Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. Io l’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l’avrei salutato in quella maniera. Che sarebbe successo se fosse rimasto? Non credo avremmo litigato, qui non ci siamo mai dati addosso. Certamente avrei capito di più, anche per questo speravo restasse. Forse era meglio che lasciavano la situazione come stava, oppure solo lui. Però vuoi o non vuoi scelgono le persone. La gente vede tutto, e hanno votato. Però era una situazione logorante questo è verissimo.

Perla ha poi continuato il suo sfogo con Monia. Secondo la giovane concorrente, Mirko è stato eliminato dal Gf perché non è stato in grado di prendere una decisione tra lei e Greta Rossetti:

Poi forse capisco anche perché è uscito. Ripeteva ‘questa è la mia strada, faccio il mio percorso, qui dentro non prenderò mai una decisione’. Monia, non dici queste cose, piuttosto sii chiaro e dimmi ‘Perla, le cose stanno così e la situazione è questa’. o se hai rispetto… qui siamo ripresi sempre. Ma secondo te, se tu vai a dare i baci della buona notte e fai determinati gesti non si viene a sapere?! Fuori poi vedono. Comunque tutto gira intorno al fatto che lui non ha preso una decisione.

