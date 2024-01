Grande Fratello, Perla Vatiero svela alcuni retroscena inediti: "Ho amato solo Mirko, lui mi voleva fare la proposta"

Gossip TV

Perla Vatiero torna a parlare dei suoi sentimenti per Mirko Brunetti al Gf.

Tempo di confessioni per Perla Vatiero al Grande Fratello. Dopo aver ricevuto la lettera di Mirko Brunetti per il suo compleanno, la giovane concorrente ed ex protagonista di Temptation Island si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha ammesso di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato.

La verità di Perla Vatiero

Perla Vatiero è ancora innamorata di Mirko Brunetti? Stando alle ultime dichiarazioni della ragazza sembrerebbe proprio di si. Dopo aver letto la lettera che il suo ex fidanzato le ha scritto per il giorno del suo compleanno, la giovane concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è lasciata andare a una confessione inedita. Parlando con Letizia Petris e Stefano Miele, Perla ha infatti svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Mirko:

Se ho mai pensato di fare una famiglia con lui? Sì certo, noi fondamentalmente ci volevamo sposare tra due anni. Lui mi voleva fare la proposta di matrimonio entro dicembre. Se non fossimo andati a Temptation Island l’avrebbe fatto, stavamo andando anche in casa nuova. Sarò onesta. Se tu anche adesso mi chiedi ‘chi pensi sia…’...

Per me sono cinque anni che penso che lui sia l’uomo della mia vita - ha continuato Perla rivelando i suoi sentimenti per Mirko - Se oggi mi chiedi ‘tu pensi che Mirko potrebbe essere il padre dei tuoi figli?’. Io ti dico subito di sì, che penso sia lui. Anche perché ho amato solo e sempre lui. Quindi sì dico lui. Non potrei mai pensare di amare un altro ragazzo.

