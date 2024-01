Grande Fratello, Alfonso Signorini sbotta sui social contro alcuni concorrenti dopo l'uscita di Beatrice Luzzi

Gossip TV

Il conduttore del Gf: "La mancanza di empatia dimostrata da alcuni concorrenti mi lascia senza parole".

Beatrice Luzzi ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello a causa dell’improvvisa perdita del padre. Il comportamento scorretto assunto da alcuni concorrenti dopo l'uscita dell'attrice, però, ha scatenato la dura reazione di diversi volti dello spettacolo, compresa quella del conduttore Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini sconvolto e deluso

Beatrice Luzzi ha lasciato il Grande Fratello. Nella giornata di ieri, è venuto a mancare il papà dell'attrice, che ha deciso di abbandonare il gioco e affrontare il lutto insieme alla sua famiglia. I concorrenti sono stati informati della delicata situazione, ma la maggior parte di loro ha continuato a ridere e scherzare nella Casa come niente fosse.

Un comportamento che non è passato inosservato ad Alfonso Signorini, che non ha perso occasione di sottolineare la sua posizione. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha infatti pubblicato sui social l’immagine della copertina di Chi, che raffigura tutti i protagonisti della nuova edizione del Gf, corredata da una didascalia ben precisa: "La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì". Un pensiero condiviso anche da Rita Dalla Chiesa e dall’ex fidanzata di Letizia Petris: "Un applauso a Letizia! Che è l’unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha fatto più schifo di tutti. Ve lo avevo detto".

La mancanza di rispetto ed empatia dei gieffini è stata commentata sia dentro che fuori il Gf. Se nella Casa Sergio D’Ottavi ha rivelato di essere rimasto sconvolto dall'indifferenza di Giuseppe Garibaldi, fuori Dayane Mello, che ha vissuto un lutto molto simile durante la sua esperienza nel reality show, ha scritto un messaggio di sostegno alla Luzzi: "Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore".

