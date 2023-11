Grande Fratello, Perla Vatiero nella Casa come concorrente. Greta Rossetti commenta: "Lo lascio a lei, sto bene a casa mia"

Gossip TV

Greta Rossetti ha commentato la notizia dell'entrata di Perla Vatiero nella Casa del GF. Ecco cosa ha dichiarato.

Gli ascolti del Grande Fratello continuano a non decollare come dovrebbero e nella speranza di veder finalmente crescere la percentuale di spettatori del reality Mediaset in onda, ancora fino a fine novembre, con un doppio appuntamento, Alfonso Signorini ha annunciato l'ingresso di nuovi concorrenti nella Casa di Cinecittà. Tra loro, anche Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti con cui ha partecipato a Temptation Island. Immancabile la reazione di Greta Rossetti all'ingresso dell'ex rivale nel programma!

GF, Greta commenta l'ingresso di Perla Vatiero nel programma: "Io sto bene a casa mia!"

Le diatribe social tra Perla e Greta si sono susseguite sin dalla decisione di Mirko Brunetti di uscire dal docu-reality di Canale5 con l'ex tentatrice e, quando Mirko è entrato nella casa del GF senza dire nulla alla Rossetti, con cui c'erano momenti di crisi, queste frecciatine sono aumentate considerevolmente. Ora che Perla sarà tra le concorrenti del reality, sicuramente, Greta dall'esterno non mancherà di commentare e lanciare strali sui social, come quando ha criticato il trucco di Mirko fattogli da Angelica Baraldi.

Alla notizia che la sua ex rivale entrerà nella Casa di Cinecittà, Greta ha risposto a chi le chiedeva un parere sull'ingresso di Perla:

"Sto bene a casa mia. Lì dentro uscirebbe la parte arrogante del mio carattere che preferirei non far vedere. Quindi, resterò una telespettatrice, è meglio. Fidatevi"

Poi, in una seconda storia, a una fan che chiedeva a gran voce il suo ingresso nella Casa, ha replicato: "Lasciamo l'ingresso ad altre".

