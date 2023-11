Grande Fratello, Mirko Brunetti sbotta nella notte contro Greta Rossetti: "Sono stato zitto, ma adesso basta! Ora dico tutto"

Gossip TV

Mirko Brunetti svela alcuni retroscena inediti sulla sua storia con Greta Rossetti dopo la puntata del Gf.

Mirko Brunetti è sbottato furioso dopo la puntata del Grande Fratello. Infastidito e deluso dal comportamento assunto da Greta Rossetti, che ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, il concorrente si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha svelato alcuni retroscena inediti sul suo rapporto con l'ex tentatrice.

Mirko Brunetti contro Greta Rossetti

La puntata di ieri del Grande Fratello ha destabilizzato Mirko Brunetti. Dopo essere stato lasciato in diretta, il concorrente si è sfogato con Vittorio Menozzi del suo risentimento verso l'atteggiamento di Greta Rossetti nei suoi confronti. Non solo. Il giovane ha anche svelato alcuni retroscena inediti sulla sua lite con l'ex tentatrice per i messaggi cancellati dopo l’incontro con Perla Vatiero alla Milano Fashion Week:

Io sono stato zitto, stasera ho già detto qualcosa, ma ora dico tutto. Questa mi critica perché mi diverto qui dentro. Lei fuori all’inizio della storia mi diceva ‘io ho un bel rapporto con il mio ex e ci dormo da sola in camera insieme’. Io l’ho accettato. Però le ho detto ‘sai che mi metti in difficoltà perché questa cosa è venuta fuori sui social’. Mi dicevano che era tutto finto, che io o ero un pazzo, oppure ero d’accordo. Io in realtà accettavo tutto per amore. Le chiedevo come mai non evitava di stare sola con l’ex e lei mi rispondeva che doveva essere se stessa al 100% e che io la dovevo conoscere così altrimenti la potevo lasciare.

Adesso viene qui per la terza volta e mi fa i discorsi al contrario? Si arrabbia perché mi diverto con Anita, Rosy e mi dice che faccio il piacione con tutte. Mi ha lasciato per quello che dicono all’esterno. A me dicevano mille cose su di lei che meglio che sto zitto. Ora la dico tutta. Lei mi diceva ‘io mi devo ripulire’. Sul fatto della fashion week e dei messaggi con Perla mi diceva ‘gli altri dicono che è un teatrino e io ora pubblicamente devo dire che non sto in mezzo a questa cosa e me ne tiro fuori’. Quindi mi mette in difficoltà e mi butta m***a addosso?

Mirko ha infine concluso il suo sfogo affermando:

Una persona che ti ama non ti mette in difficoltà. Ha fatto questo fuori e io stavo zitto. Sono contento di quello che è venuto fuori adesso. Mi ha lasciato in diretta nazionale e giorni prima l’ha fatto sui social senza parlarne con me che sono il diretto interessato.

