Grande Fratello, Perla insultata per ciò che mangia, Mirko interviene: "Mangia tutti i biscotti che vuoi" [VIDEO]

Al GF, Mirko è intervenuto per difendere Perla dagli attacchi ricevuti su ciò che mangia nel reality.

I fan dei #perletti avranno sicuramente apprezzato le parole di Mirko Brunetti per Perla Vatiero: nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello, infatti, l'ex gieffino ha difeso ancora una volta la sua ex fidanzata, dopo che era stata presa di mira dai vari inquilini della Casa per la sua alimentazione.

GF, Mirko difende Perla dopo gli attacchi a ciò che mangia: "Mangia tutto ciò che vuoi, ignorali" [VIDEO]

L'ex concorrente è stato interpellato dal conduttore Alfonso Signorini nel corso di questa puntata, in onda su Canale5, affinché intervenisse sull'amicizia tra Perla e Giuseppe Garibaldi. Un legame che Mirko ha già dimostrato di non apprezzare molto e che ha fatto sospirare i fan dei #perletti che sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due. Dopo aver di nuovo ribadito il suo pensiero su Garibaldi e su quanto lo trovi manipolatore, Mirko ha dimostrato il suo pubblico sostegno a Perla, prendendo le sue difese in una questione che ha fatto molto scalpore sui social.

La gieffina, infatti, è stata presa di mira diverse volte da alcuni inquilini per la sua passione per i biscotti e in qualche occasione diversi inquilini le hanno rivolto parole non molto gentili. Ad esempio, Federico Massaro ha criticato la sua alimentazione, dichiarando:

"Ancora mangi? Saresti capace di mangiarti anche le mani"

Nonsotante Perla abbia cercato di non darlo a vedere, i fan hanno notato come si fosse intristita e lei stessa ha ammesso che se ci fosse stata un'altra ragazza, magari più fragile, questo commento l'avrebbe ferita. In puntata, questa sera, Mirko Brunetti ha preso la parola e ha apertamente difeso Perla, invitandola a non considerare certi commenti:

"Alfonso, vorrei dire una cosa a Perla. Mangia tutti i biscotti che vuoi, ignorali, sei bellissima e non hai nulla che non vada"

Inutile dire che i fan dei Perletti sono esplosi di gioia a sentire le parole di Mirko e anche in studio il pubblico si è sollevato in una standing ovation.

