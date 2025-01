Grande Fratello, Pamela Petrarolo ritornerà nel reality: l'inaspettata decisione lascia tutti sorpresi

Gossip TV

A pochi giorni dalla sua uscita di scena, l'ex ragazza di Non è La Rai, farà ritorno al Grande Fratello, partecipando nuovamente in coppia con Ilaria Galassi (che forse subirà un provvedimento) .

Dopo l’uscita improvvisa annunciata a fine anno, Pamela Petrarolo è pronta a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello. La notizia è stata ufficializzata dagli autori con un messaggio destinato agli inquilini, in cui si comunicato il rientro ufficiale di Pamela fissato per la puntata di mercoledì 8 gennaio.

La notizia del ritorno di Pamela è stata accolta con grande entusiasmo dai concorrenti, che si sono detti felici di riaverla con loro. La sua assenza si era fatta sentire, soprattutto in un momento di tensioni crescenti, come quella che ha recentemente coinvolto Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, culminata in un gesto molto discusso.

L’addio di Pamela era stato causato da motivi familiari urgenti. La concorrente aveva deciso di abbandonare il gioco per stare accanto alle sue figlie e affrontare insieme a loro una situazione difficile. In occasione del suo commiato, il conduttore Alfonso Signorini aveva speso parole di grande stima nei suoi confronti, considerando la sua figura che, per molte settimane, è stata tra i riferimenti più importanti per tutto il gruppo.

Per il reality si tratta, in ogni caso, di una decisione senza precedenti, in quanto in passato chi ha dovuto lasciare la Casa per motivi personali, non ha più fatto rientro nel gioco.

Il rientro di Pamela Petrarolo avviene in un momento delicato per il Grande Fratello. Le tensioni tra i concorrenti, culminate nella lite tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico e sono stati annunciati provvedimenti disciplinari e di conseguenza annullato il televoto in corso. Ma per Pamela le cose potrebbero essere ancora più intricate. Secondo quanto riferiscono recenti indiscrezioni, anche Ilaria Galassi (sua compagna nel gioco come ex ragazze di Non è la Rai) sarebbe coinvolta nei provvedimenti in seguito ad una lite contro Helena in cui si è vociferato uno scontro fisico (ma nella diretta non si è visto, le immagini pare siano state censurate). Ecco cosa ha riportato TvBlog sulle ciò che vedremo nel corso della prossima puntata, in onda mercoledì 8 gennaio:

“A seguito delle liti dei giorni scorsi nella Casa del Grande Fratello, sono in arrivo tre provvedimenti disciplinari che riguarderanno Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi. La puntata di mercoledì 8 gennaio sarà interamente dedicata alla gestione di queste dinamiche. Ore decisive per le concorrenti coinvolte, con ogni ipotesi sul tavolo, incluse eliminazioni o televoti straordinari"

