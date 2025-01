Grande Fratello, televoto annullato e annunciato un provvedimento disciplinare

Gossip TV

Il televoto è stato annullato: la comunicazione ufficiale è stata annunciata dai profili social del Grande Fratello.

Pochi minuti fa, i canali ufficiali del Grande Fratello hanno pubblicato un comunicato che ha immediatamente acceso i riflettori su un’importante decisione: il televoto in corso è stato annullato. Questo annuncio arriva in un momento di grande tensione, probabilmente collegato al recente episodio che ha visto protagoniste Helena Prestes e Jessica Morlacchi, culminato in un acceso litigio durante una cena.

Grande Fratello, televoto annullato

Durante la discussione, Helena Prestes ha reagito in maniera plateale, lanciando dell’acqua fredda contro Jessica Morlacchi e successivamente gettando un bollitore a terra. Questo gesto, che ha subito generato scompiglio nella Casa e tra i telespettatori, ha scatenato una vera e propria tempesta sui social. Da un lato, molti utenti hanno invocato la squalifica immediata della modella brasiliana, ritenendo il suo comportamento inaccettabile. Dall’altro, una parte del pubblico ha difeso Helena, sostenendo che Jessica avrebbe provocato la sua reazione, spingendola al limite.

Il giorno successivo al fatto, Helena si è mostrata visibilmente pentita per il suo comportamento. La modella ha ammesso di aver sbagliato e di non essere fiera del modo in cui ha reagito. Tuttavia, le sue scuse non sono bastate a calmare le acque, né tra i concorrenti né fuori dalla Casa, dove l’episodio continua a far discutere.

Il televoto in corso, che vedeva in lizza Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Bernardo Cherubini per il titolo di preferito dal pubblico, è stato ufficialmente annullato. Questa decisione lascia intendere che siano in arrivo provvedimenti disciplinari, sebbene non sia ancora chiaro di quale natura.

Ecco il comunicato diffuso dai canali ufficiali del reality:

“Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite SMS saranno regolarmente rimborsati.”

Per il momento, non ci sono dettagli ufficiali su quali conseguenze saranno adottate nei confronti di Helena Prestes. Anche Ilaria Galassi è stata al centro delle polemiche in seguito ad una presunta colluttazione con la modella brasiliana. Tuttavia non è chiaro se verrà affrontato anche quello scontro nel corso della puntata di mercoledì. L'ex ragazza di Non è la Rai sembra voler lasciare il reality proprio in seguito alla grande tensione culminata nell'episodio contro Helena.