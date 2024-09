Grande Fratello, Pamela Petrarolo contro Helena Prestes: "Maleducata" (VIDEO)

Gossip TV

Helena Prestes ancora al centro delle critiche! Pamela Petrarolo, in compagnia delle sue colleghe, critica aspramente l'atteggiamento assunto dalla modella nella Casa del Grande Fratello.

Il comportamento di Helena Prestes continua ad essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. Dopo Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia, la giovane modella è finita nel mirino del trio di Non è la Rai, in particolar modo di Pamela Petrarolo.

Le critiche di Pamela Petrarolo a Helena Prestes

Lunedì 30 settembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, anche la modella Helena Prestes che, nelle ultime ore, è stata duramente criticata da Pamela Petrarolo. Il motivo? Il comportamento arrogante assunto dalla ragazza nella Casa.

Parlando con le sue amiche Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Yulia Bruschi, Pamela ha puntato il dito contro Helena accusandola di essere irrispettosa nei confronti suoi e dell'intero gruppo e di vivere questa avventura televisiva solo ed esclusivamente in base ai suoi interessi:

Leggi anche Clarissa Burt ha momentaneamente lasciato il Gf: ecco perché

Io non so che dire, prima con Enzo Paolo poi con Iago...stasera con me. Ci sono rimasta male perché l'avevo rivalutata. Questi up and down dei suoi modi di fare mi confondono di nuovo. Ma chi è veramente Helena? Non chiede mai scusa. L'educazione o ce l'hai o non ce l'hai. E lei mi dispiace non ce l'ha. È superficiale.

Helena Prestes al centro delle critiche

Helena Prestes è una delle protagoniste più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello. La modella è finita fin da subito al centro dell'attenzione mediatica sia per il flirt con Lorenzo Spolverato che per i comportamenti poco rispettosi assunti nella Casa nei confronti degli altri concorrenti. A criticarla ci ha pensato Pamela Petrarolo, che non ha nascosto il suo fastidio e la sua delusione per i modi della modella. La showgirl affronterà Helena in un faccia a faccia? E come reagirà quest'ultima dopo aver ascoltato tali accuse? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show che andrà in onda lunedì in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.