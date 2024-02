Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda la finale del reality!

Gossip TV

Gli ultimi rumors sul Grande Fratello parlano di un ulteriore spostamento della programmazione: ecco quando andrà in onda la finale del reality!

Il Grande Fratello cambia ancora programmazione e tra i nuovi spostamenti a cui andranno incontro le prossime puntate del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini c'è anche un cambio che riguarda la finale del programma. Ecco quando andrà in onda!

GF, nuovo cambio di programmazione del reality: ecco quando andrà in onda la finale!

Questa edizione del Grande Fratello è stata soggetta a diversi cambi di programmazione, soprattutto, per quanto riguarda la messa in onda del secondo appuntamento settimanale, tornato in onda proprio questa settimana, con il doppio appuntamento del lunedì e di mercoledì.

Dopo essere andato in onda di lunedì e venerdì, per poi passare al giovedì, il reality - nei mesi autunnali - è andato in onda solo il primo giorno della settimana, perché c'era il campionato di calcio. Il periodo delle festività natalizie ha visto poi il programma andare in onda solo di sabato sera, sfidando la finale di Ballando con le Stelle. E, ora, siamo tornati al doppio appuntamento di lunedì e mercoledì.

Tuttavia, come svela TvBlog, ci sarà un ulteriore spostamento nella programmazione del GF, perché il prossimo venerdì 23 febbraio andrà in onda la finale di Ciao Darwin e, invece, che riportare l'appuntamento del venerdì, Mediaset trasmetterà Terra Amara, spostando il GF nuovamente al giovedì:

"Dopo la fine di Ciao Darvin, prevista per venerdì prossimo, la serata del venerdì vedrà in campo la telenovela a basso costo , ma ad alto profitto Terra Amara. Quindi, Terra Amara sfiderà The Voice Senior. Il GF, dunque, si sposta al giovedì sera, guadagnando così nella sua seconda puntata settimanale, la storica serata del giovedì, quella cioè dove era nato"

Se non ci dovessero essere ulteriori cambiamenti, allora, la finale del programma, che dovrebbe terminare tra fine marzo e inizio aprile, andrà in onda giovedì 4 o 11 aprile.

