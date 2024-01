Grande Fratello, da metà mese nuovo cambio di programmazione: ecco quando andrà in onda il reality

Gossip TV

Il GF cambia nuovamente programmazione: ecco quando andrà in onda!

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione: il reality di Canale5, infatti, andrà in onda con nuovi appuntamenti, come svela una recente indiscrezione rivelata da Davide Maggio.

GF, il reality cambia programmazione: ecco quando andrà in onda!

Il programma condotto da Alfonso Signorini continuerà fino ad aprile e dopo il mese di dicembre, che ha visto il GF andare in onda solo il sabato, adesso, il reality è tornato con il consueto appuntamento del lunedì sera. Ma, a breve, ci saranno nuovi cambiamenti nella messa in onda del Grande Fratello, a causa della Supercoppa Italiana che prenderà lo spazio del lunedì sera al posto del reality.

Ad annunciarlo è stato Davide Maggio, che ha svelato che a causa degli impegni sportivi di Mediaset, le puntate del GF non andranno più in onda come prima: il reality, infatti, invece che lunedì 22 gennaio 2024 slitterà al martedì 23 gennaio 2024. E, l'ultima settimana del mese di gennaio andrà in onda con due appuntamenti.

La Supercoppa Italiana, infatti, occuperà il lunedì sera e anche l'appuntamento del venerdì con Ciao Darwin di venerdì 19 gennaio, quando andrà in onda la partita Inter-Lazio.

Scopri le ultime news su Grande Fratello