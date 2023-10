Grande Fratello, Mirko Brunetti rivela: "Greta è gelosa, non si fida più di me perché..." (VIDEO)

Gossip TV

Mirko Brunetti svela la verità in diretta al Grande Fratello sulla crisi con Greta Rossetti.

Mirko Brunetti è tornato a parlare in diretta al Grande Fratello della sua attuale situazione sentimentale. Interpellato da Alfonso Signorini, il nuovo concorrente del reality show di Canale 5 ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti della sua ex Perla Vatiero e svelato come stanno realmente le cose oggi con Greta Rossetti.

La verità di Mirko Brunetti

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 19 ottobre 2023 su Canale 5, Mirko Brunetti si è lasciato andare a delle confessioni riguardanti il suo rapporto con Greta Rossetti. Stando alle parole del ragazzo, i due starebbero vivendo una profonda crisi scatenata dalla gelosia dell'ex tentatrice di Temptation Island:

Non si fida più di me per il messaggio cancellato e per la sfilata in cui c'era Perla (Vatiero, ndr). La questione è così assurda che non riesco a dargli forma. Ci sta che Perla per lei è una figura ingombrante, una minaccia, però…Perla non ha fatto di tutto per evitare me. Greta si è sentita ferita, però sembrano le litigate dei bambini, ha avuto il comportamento di una persona molto gelosa. Mi ha sempre fatto vedere il suo lato super sicuro, e invece…Ha messo un muro. Lei già aveva deciso da giorni che non sarebbe venuta alla sfilata. Se ha qualcun altro? Mi auguro di no. Io la amo, ma mi faccio delle domande. Dentro di me ho un grosso punto interrogativo.

Nonostanti i suoi dubbi, il concorrente del Gf ha continuato rivelando di aver "chiuso il capitolo" con la sua ex fidanzata Perla Vatiero:

Non credo mi pensi, è un capitolo chiuso. Non mi dà emozioni [...] Non provo più emozioni per lei perché le ho provate con Greta. Non mi sarei innamorato di Greta se avessi provato ancora qualcosa per Perla.

