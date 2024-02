Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero a confronto: "Vorrei delle risposte da te..." [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera al Grande Fratello c'è stato un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero...

Nuova puntata del Grande Fratello e nuovo atteso confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: i due ex innamorati si sono ritrovati nel cortile del tugurio della casa di Cinecittà, dopo che la gieffina ha raccontato di essere molto diversa dalla ragazza che è entrata a TI e che questo percorso nel reality di Canale5 la sta aiutando a maturare tantissimo.

GF, Perla e Mirko a confronto: "C'è possibilità di un ritorno di fiamma?" [VIDEO]

Nonostante l'entrata improvvisa di un uccello abbia rischiato di rovinare l'atmosfera del loro incontro, Mirko e Perla si sono nuovamente confrontati sui loro sentimenti. L'ex gieffino si è detto contento di poter parlare con lei, anche se sta vivendo l'esperienza del GF da fuori:

"Sto fuori e guardo le interazioni da fuori, quindi, mi sto interrogando su di te e ora vorrei avere delle risposte sul tuo stato d'animo, provare a fare il punto della situazione. Capire cosa ha questa nuova Perla."

La gieffina è parsa molto in imbarazzo e ha sottolineato che alcuni comportamenti dell'ex fidanzato, soprattutto, nei riguardi di Giuseppe Garibaldi, non le sono piaciuti:

"Ci sono rimasta male perché sull'amicizia e sulla sua importanza sono maturata molto."

Tra i due c'è stato un lungo tira e molla di cose non dette, perché entrambi sembravano in difficoltà e non riuscivano a essere completamente sinceri, tanto che Mirko ha sbottato: "Perché non mi rispondi? Invece di rispondere mi dai altre domande". Perla però ha voluto ribattere specificando che il suo percorso nel reality era anche un percorso di guarigione:

"Ti interessa saperlo? Per me è complicato spiegarlo, ho avuto un percorso diverso: mi sono imposta di passare un periodo da sola, perché avevo bisogno di imparare a gestire da sola delle cose. A oggi, per me è complicato. Quella nostra è stata una situazione che mi ha fatto male, ma oggi non faccio più gli stessi errori di ieri..."

Alfonso Signorini ha provato a chiarire ulteriormente il pensiero di entrambi, per aiutarli a comprendersi meglio: sia il conduttore sia Cesara Buonamici hanno confermato senza tanti problemi di essere super fan della coppia e che si augurano di vederli tornare insieme. Perla ha però confermato che c'è ancora qualcosa tra loro:

"Se dovessi basarmi solo su ciò che è successo nella Casa, ti direi di sì"

"Non c'è modo di ripescare un concorrente eliminato, Alfonso?" - ha chiesto Cesara, facendo scoppiare un fragoroso applauso in studio -, "Ah beh, se fosse per me li chiuderei nella suite e butterei via la chiave!" ha concluso il conduttore.

