Grande Fratello, Miriana Trevisan dura contro Beatrice Luzzi: le parole dell'ex gieffina

Gossip TV

L'ex concorrente del GF Miriana Trevisan si è espressa in maniera molto fura contro le affermazioni di Beatrice Luzzi. Ecco cosa ha detto!

Beatrice Luzzi continua a far discutere con le sue dichiarazioni, in veste di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. In particolare, hanno suscitato polemiche e indignazione alcune affermazioni su una delle concorrenti, l'ex velina Shaila Gatta. L'ex concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha asserito che l'atteggiamento di Shaila risultata troppo provocatorio nei confronti degli uomini, i quali si trovavano costretti a controllare i loro impulsi.

GF, Beatrice Luzzi nella bufera: contro di lei anche Miriana Trevisan

Queste parole, pronunciate durante la terza puntata del GF, andata in onda su Canale5 lunedì 23 settembre 2024, hanno scatenato contro l'opinionista una vera e propria bufera mediatica. Contro Beatrice Luzzi si sono schierati diversi ex volti del GF, come Stefania Orlando e l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria.

Entrambe, infatti, a Pomeriggio 5 hanno ammesso di trovare assurde e fuori luogo le parole di Luzzi e si sono apertamente schierate in difesa di Shaila Gatta, contro l'opinionista. A intervenire, con un tweet su X è stata anche Miriana Trevisan, ex nota vippona del GFVip, la quale ha tuonato anche lei contro Beatrice Luzzi.

Con molta ironia, su X, Trevisan ha pubblicato un commento dal quale si evince chiaramente cosa pensa delle parole dell'ex Eva Bonelli di Cento Vetrine:

"Secondo voi gli uomini a petto nudo al Grande Fratello sono dei provocatori? Non possono avvicinarsi troppo? Per sapere eh…"

Prima ancora del commento di Miriana Trevisan, Beatrice Luzzi aveva replicato a chi riteneva che la sua opinione fosse del tutto fuori luogo, pubblicando alcune stories su Instagram, nelle quali difendeva il suo pensiero: "Strusciarsi in quel modo sopra a un uomo, il quale data la situazione in cui sta non può reagire liberamente e magari poi il pomeriggio prima strusciarsi su un altro e la mattina dopo preannunciare di strusciarsi su un terzo, secondo me non è prettamente libertà. Io la chiamerei piuttosto mancanza di rispetto, un po’ per se stessi, un po’ per l’uomo che diventa in questo modo oggetto. Questa è la mia riflessione. Se noi donne pretendiamo rispetto per noi, secondo me dobbiamo darlo anche agli uomini."

GF, Beatrice Luzzi nella polemica per le condoglianze anticipate alla suocera

Ma non soltanto le parole di Beatrice Luzzi verso Shaila Gatta hanno destato polemica: nel corso della quarta puntata del GF, infatti, l'attrice ha voluto porgere alla ex suocera delle "condoglianze anticipate". Le parole, espresse in diretta tv, hanno generato una vera polemica:

"Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando. Nelle prossime ore se ne andrà e non potendo esserci di persona per darle l'ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao, Laura!"

Sul web, infatti, c'è chi ha trovato di cattivo gusto questo gesto dell'opinionista, ritenuta senza cuore e priva di tatto nell'aver salutato per l'ultima volta l'ex suocera in diretta tv. Per molti, infatti, si trattava di un momento intimo e personale che sarebbe dovuto essere gestito in maniera molto diversa.

Scopri le ultime news su Grande Fratello