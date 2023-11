Grande Fratello, Massimiliano Varrese torna alla carica con Beatrice Luzzi: ''I nostri Letti sempre più vicini''

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello si respira aria di un nuovo flirt. Massimiliano Varrese, nelle ultime ore, è tornato alla carica con Beatrice Luzzi e sembra che l’attrice abbia deciso di mostrare il fianco, ammettendo un interesse per il collega. Ecco cosa si sono detti in camera da letto i due gieffini.

Grande Fratello, Massimiliano alla corte di Beatrice

Per un amore che sfiorisce ce ne è sempre uno pronto a sbocciare e lo sa bene Massimiliano Varrese. Nella casa del Grande Fratello, l’attore ha mostrato un forte interesse per Heidi Baci, ricevendo un due di picche dopo l’altro fino alla decisione della gieffina di lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia, interrompendo ogni occasione per essere corteggiata dal collega. Massimiliano si è ripreso in fretta e ha mostrato interesse per Beatrice Luzzi. Lei ha intrecciato un flirt con il giovane Giuseppe Garibaldi ma la storia d’amore non è decollata, anche a causa della continua intromissione degli amici del gieffino che di certo non vedevano di buon occhio l’algida collega. Tra Massimiliano e Beatrice potrebbe nascere qualcosa nei prossimi giorni? Poche ore fa, mentre erano stesi a letto nella camera che condividono con gli altri inquilini del GF, Varrese ha iniziato a provarci spudoratamente con Beatrice, cercando di stuzzicarla.

“Mi spieghi perché ti faccio paura… Dai siamo tra adulti. Voglio sentirtelo dire. Bea abbiamo sbagliato tutti i tempi, mi dispiace che dobbiamo fare. Tu mi mandi gli assist e lo sai, parliamo la stessa lingua. Come hai visto non sorrido tanto qua dentro, ma solo a chi se lo merita e ultimamente Bea se lo merita. I nostri letti si stanno avvicinando sempre di più. Tanto adesso sei single, possiamo parlare più approfonditamente”.

Massimiliano, che ha fatto una pesante confessione, l’ha presa a ridere, provando a coinvolgere Beatrice nel suo flirt e lei si è mostrata disponibile, ammettendo che all’inizio dell’avventura al Grande Fratello ci rimase male nel non vederlo interessato a lei. “Non ci arrivi da solo? È tutto un gancio con te. Lo potevi dire subito, invece di fare tutto quel casino… Invece di farmi soffrire in quel modo. Lo sai, te l’ho già detto varie volte”. Insomma l'interesse sembra reciproco e non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

