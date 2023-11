Grande Fratello, Massimiliano Varrese rivela: "Io sapevo tutto" (VIDEO)

Gossip TV

Massimiliano Varrese ha messo in atto una vera e propria strategia al Grande Fratello? Parla lui!

Massimiliano Varrese continua a stare al centro delle discussioni nella Casa di Cinecittà. Risentito e deluso dal comportamento assunto dai suoi compagni di gioco nei suoi confronti, il discusso concorrente del Grande Fratello si è sfogato con Grecia Colmenares e negato di aver messo in atto piani e strategie.

La rivelazione di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è finito nel mirino dei suoi compagni di avventura. Il motivo? In molti sono convinti che l'attore abbia messo in atto una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco e restare il più possibile nella Casa del Grande Fratello. Le accuse non hanno lasciato indifferente Massimiliano, che ha trovato sostegno in Grecia Colmenares:

Tempo al tempo. Devi aspettare, è un momento che tu stai attraversando...un momento difficile. Uno spera sempre di non doverlo passare però tu ti rendi conto. Tu sei un essere umano, non sei di ferro. Arriverà il momento che litigheranno anche tra di loro [...] Tu prima stavi vicino a loro, ora no. Non vogliono farti male, è una reazione la loro. A me è successo con Beatrice...

Un pensiero che è stato condiviso da Varrese, che ci ha tenuto a ribadire la sua posizione:

Grecia io sapevo tutto. Quando sono duro in quel modo so quello che sto facendo. Io so sempre quello che faccio, sempre. Non sono di ferro, sono un essere umano [...] Sembra che solo quello che faccio io...l'ho fatto solo io e sembra chissà che cosa. Quello che fa la differenza è la sincerità.

