Grande Fratello, Massimiliano Varrese sul rapporto con Heidi Baci: "Sono in difficoltà" (VIDEO)

Gossip TV

Massimiliano Varrese rivela di avere difficoltà a gestire la situazione con Heidi Baci al Grande Fratello.

Stasera, giovedì 28 settembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, il concorrente Massimiliano Varrese si è sfogato con l'amico Alex Schwazer rivelandogli tutte le sue perplessità sul rapporto con la giovane Heidi Baci.

La rivelazione di Massimiliano Varrese

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Massimiliano Varrese è tornato a parlare del suo rapporto con Heidi Baci. Il discusso concorrente del reality show, che sente di provare un interesse forse non ricambiato per la giovane, ha chiesto conforto ad Alex Schwazer:

Comincio ad avere un serio problema, a te lo posso dire. Non so come gestire la cosa. Comincio ad ammettere i miei limiti. Sono in serie difficoltà, lo devo ammettere. Seri problemi nel senso buono eh...Sembro tanto bello e figo, ma ho seri problemi a gestire la cosa, anche io ho delle insicurezze...Mi sento come quando avevo 15 anni, tanto ormai stiamo giocando a carte scoperte. Siamo a questi livelli.

Leggi anche Svelato retroscena inaspettato al Gf su Vasco Rossi

Nella Casa del Gf, però, Heidi sembra essere sempre più vicina a Vittorio Menozzi. Separati dalle regole del gioco, infatti, i due giovani hanno rivelato la reciproca mancanza. "Il mi manchi è importante" ha dichiarato la ragazza stuzzicando il concorrente. Dichiarazioni che forse nascondono l'inizio di un sentimento?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.