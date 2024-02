Grande Fratello, Massimiliano Varrese sbotta contro i gieffini: lacrime e liti nella Casa [VIDEO]

Gossip TV

Deluso per le nomination ricevute nell'ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha scatenato la lite con alcuni inquilini della Casa.

La scorsa puntata del Grande Fratello ha lasciato alcune questioni irrisolte e molta tensione nella Casa del reality di Canale5. E, infatti, nel corso della giornata di oggi, 27 febbraio, a farne le spese sono stati alcuni degli inquilini, contro i quali si è scagliato un deluso Massimiliano Varrese.

GF, Massimiliano Varrese contro Rosy Chin e Letizia Petris [VDEO]

Parlando con i concorrenti più giovani, Varrese ha tirato fuori la questione del rispetto e ha criticato l'atteggiamento di alcuni dei concorrenti che non si occupano come dovrebbero della casa e anche durante la notte disturbano il sonno degli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, il discorso si è presto spostato dal rispetto a concetti come la responsabilità e la carriera degli inquilini:

"A 25 anni si è giovani, ma adulti. non mi permetto mai di pensare come può essere la vita di qualcun altro. Non sapete le battaglie che combatto da artista fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una carriera, ma a 26 anni si è in ritardo per realizzare qualcosa. Bisognerebbe partire molto prima"

Alcuni dei gieffini, tuttavia, si sono risentiti delle parole di Varrese e tra essi anche Letizia Petris, che è scoppiata a piangere perché si è sentita chiamata in causa e ha sentito che le parole dell'attore e guru erano troppo forti. Altri gieffini hanno invece sostenuto che Varrese parlasse così solo perché voleva colpire i concorrenti che lo avevano mandato in nomination, anche se lui ha negato con fermezza. La discussione con Letizia è proseguita mentre la fotografa parlava con Paolo Masella e Marco Maddaloni. Letizia ha accusato Varrese di essere stato crudele di proposito:

"Non parlavo con te, mi hai fatto star male, l'hai fatto volontariamente"

Anche Rosy Chin ha accusato Varrese di voler fare la vittima:

"Smettila, sei stato cattivo. Non fare sempre la vittima, nessuno ti ha aggredito, hai iniziato tu!"

