Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Mirko Brunetti durante la pubblicità: lo sfogo fuorionda

Massimiliano Varrese al Gf: "Bisogna che Mirko tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male".

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti non ha perso l'occasione di stuzzicare Massimiliano Varrese. Le frecciatine del ragazzo, però, non sono per niente piaciute all'attore che, durante la pubblicità, si è lasciato andare a uno sfogo proprio contro l'ex concorrente del reality show.

Il fuorionda di Varrese contro Mirko Brunetti

Dopo Giuseppe Garibaldi, Mirko Brunetti è tornato all'attacco contro Massimiliano Varrese, reo di averlo criticato e lanciato velenose frecciatine nella Casa. Critiche che non sono andate giù all'ex concorrente del Grande Fratello che, in diretta, ha spiegato all'attore di non aver alcun bisogno di fare un gioco da fuori per aggraziarsi il pubblico e che dovrebbe esserne cosciente considerando gli aerei passati sopra la Casa di Cinecittà.

Come riporta Biccy, la frecciatina di Brunetti non è per niente piaciuta a Varrese che, durante la pubblicità, si è lasciato andare a uno sfogo criticando il comportamento altezzoso assunto dall'ex di Perla Vatiero una volta fuori dalla Casa del Gf:

Bisogna che lui tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male. L’ego è pericoloso, molto pericoloso, è come un palloncino. Lo gonfi, lo gonfi tanto e poi però cadi con il c**o a terra! Poi senti il colpo puuf e crolli di colpo. Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra. Se lui con quelle frasi fa riferimento all’aereo che è passato con scritto ‘No Mirko no GF’ allora che stia calmo. Significa che l’ego comincia a pompare. Io gli consiglio di restare con i piedi a terra, altrimenti fa presto a cadere. O si crea un mestiere in questo campo o di meteore ne sono passate tante negli anni.

L’ego gioca brutti scherzi ragazzi. In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko.

