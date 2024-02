Grande Fratello, Luca Vetrone possibile concorrente? Parla lui : "Attendiamo. Perla e Beatrice due peperine"

Nelle scorse settimane, erano iniziati a circolare voci insistenti su un possibile ingresso dell'ex naufrago Luca Vetrone al Grande Fratello.

Il bel modello di Riccione è stato più volte nominato da Perla Vatiero che ha rivelato di averlo conosciuto e di considerarlo il suo tipo. Intervistato da Tag24, il 28enne originario di Riccione ha parlato della sua possibile partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Luca ha parlato anche dell'Isola dei Famosi, di cui è stato protagonista lo scorso anno, classificandosi secondo. In merito alla nuova edizione e alla conduzione di Vladimir Luxuria, l'ex naufrago ha dichiarato:

Le dichiarazioni di Perla su Luca Vetrone:

“Ci siamo visti in comitiva, in amicizia, in conoscenza, senza che sia mai successo niente. Ci siamo sentiti fra amici. Ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo”