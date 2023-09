Grande Fratello, Luca Onestini e Ivana Mrazova fanno sognare i fan: il video fa sperare in un ritorno di fiamma

Gossip TV

Protagonisti di un video in cui sembrano uniti e affiatati, gli ex gieffini Luca Onestini e Ivana Mrazova fanno sognare i fan che sperano in un ritorno di fiamma. Ecco perché!

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una delle coppie più amate dai fan del Grande Fratello Vip: nonostante non siano più insieme, continuano a far sognare i fan e un video recente di cui sono protagonisti ha riacceso le speranze dei fan di un ritorno di fiamma.

GF, Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme in un video che fa sognare i fan!

I due non sono più insieme da diverso tempo, ma in occasione dell'evento Dimmi di sì, Noto Bride, Mrazova e Onestini sono stati i presentatori della serata e hanno sfilato in abito da sposi, mandando in visibilio i loro fan. Il video ha fatto il pieno di like e commenti positivi, dimostrando che, anche a distanza di 6 anni - i due hanno partecipato all'edizione del 2017 - restano una delle coppie più amate dai fan del reality condotto da Alfonso Signorini.

Anche se non sono più una coppia, entrambi non hanno mai nascosto di essere rimasti in buoni rapporti l'uno con l'altra e il feeling che li unisce si può notare anche dalle immgini in cui sfilano in abiti da sposi. Sull'evento, Onestini ha ammesso che è stato bellissimo poterlo presentare in una città così bella come Noto:

"Presentare una serata in una cornice così magica e con la scalinata gremita è stato veramente meraviglioso"

Gli ha fatto eco Ivana Mrazova, che ha ammesso che "Noto è una citta meravigliosa". Purtroppo, dopo l'evento, i due ex gieffini si sono nuovamente separati: Onestini ha preso il primo volo per irentrare a Milano, mentre la modella resterà ancora in Sicilia, prima di tornare a occuparsi del suo lavoro.

Esattamente 6 anni fa le vostre strade si incrociavano.Qualsiasi cosa accada, resteranno per sempre un intreccio di emozioni uniche.Siete poesia #lucaonestini #ivanamrazova #luvana pic.twitter.com/Wic3xaGWQM — Paola83 (@PaolaMand83) September 10, 2023

