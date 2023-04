Grande Fratello Vip: la confessione di Luca Onestini su Soleil Sorge e Nikita Pelizon

Gossip TV

Luca Onestini spiazza dopo il Gf Vip: "Soleil e Nikita si assomigliano un pò".

Luca Onestini è stato uno dei concorrenti più amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite in una delle ultime puntate di Casa Chi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha colto l'occasione per dire la sua su Soleil Sorge e Nikita Pelizon e parlare della sua recente partecipazione a Back to school.

Luca Onestini dopo il Gf Vip: le parole su Soleil Sorge e Nikita Pelizon

Ieri, mercoledì 12 aprile 2023, è andata in onda la seconda puntata della nuova stagione di Back to school. Tra i protagonisti anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Onestini che, ospite qualche settimana fa a Casa Chi, aveva parlato della sua partecipazione allo show di Italia 1 condotto da Federica Panicucci e lanciato una frecciata alla sua ex Soleil Sorge:

Sono uno che si è sempre arrangiato, ho sempre portato la pagnotta a casa. Parteciperò a Back to school [...] Una bionda che conoscete non ha superato l'esame. L'ossessione continuava. Si assomigliano anche un pò con Nikita. Ma non credo che lo ha fatto apposta. L'hanno bocciata e basta. A lei si, a me no.

Leggi anche Oriana Marzoli torna a parlare di Nikita Pelizon

Onestini aveva poi continuato lasciandosi andare a delle nuove dichiarazioni proprio sulla Sorge e Nikita Pelizon, la vincitrice del Gf Vip 7:

Un programma insieme a loro? È un pò un'ossessione di un pò di persone. Potrebbe infastidirmi, ma in realtà me ne frego. Sono arrogante, non dico niente. Non ho mai parlato di certe persone, non ho rilasciato mai interviste tranne che per Ivana. Con lei è diverso.

