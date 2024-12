Grande Fratello, Luca Calvani mette in guardia Shaila Gatta: "Non cadere nelle trappole, stai attenta!" (VIDEO)

Gossip TV

L'accesa discussione tra Helena Prestes e Shaila Gatta ha coinvolto anche Luca Calvani. Proprio per questo motivo, il discusso concorrente ha deciso di affrontare l'ex velina di Striscia la Notizia e metterla in guardia da alcune persone e da alcune dinamiche della Casa del Grande Fratello.

Luca Calvani e Shaila Gatta a confronto

Tempo di confessioni importanti per Shaila Gatta al Grande Fratello. A distanza di alcuni giorni dalla puntata, l'ex velina di Striscia la Notizia è tornata a parlare con Luca Calvani del comportamento fuori luogo assunto nei confronti di Helena Prestes: "Quando sono entrata qui, ho avuto una crisi assurda, perché io sono sempre scappata via dalle situazioni" ha dichiarato la gieffina provocando la reazione dell'attore, che l'ha invitata a dedicarsi di più a se stessa.

"Alle volte, sembra che tu prenda la rincorsa, che tu debba stare bene per forza. Se c'è quello sconforto, lasciati lo spazio per essere dispiaciuta, per essere riflessiva. Sei cambiata tanto da quando sei qui dentro, hai scelto di raccontare la donna libera, ma prima sembravi più libera davvero" ha continuato Luca. Parole che hanno colpito Shaila, che ha raccontato di quanto sia rimasta delusa da sé stessa, da quello che ha visto in puntata, da quanto accaduto e per aver lasciato spazio a una rabbia che non le appartiene: "Vedermi in quel modo non mi è piaciuto".

La discussa concorrente del Gf sperava di trovare in Helena un'amica, ma così non è stato. A quel punto, l'attore le ha consigliato di passare oltre, di non colpevolizzarsi più, e soprattutto di non farsi influenzare da pensieri e strategie altrui: "Non cadere nelle trappole. Stai attenta, perché sono sicuro che se avessi pensato con la tua testa, quella scenata non l'avresti fatta". Shaila ascolterà i preziosi consigli di Luca?

Lorenzo lascia Shaila al Gf

Per Shaila Gatta non è sicuramente un periodo facile. Dopo essersi scontrata con la modella Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, finendo al centro di numerose polemiche, la giovane concorrente si è resa protagonista di un duro confronto con Lorenzo Spolverato in cui sono volate accuse e offese. Il motivo?

Al modello milanese non è per niente piaciuto il comportamento assunto dalla sua fidanzata nei confronti di Alfonso D'Apice e ha sbottato furioso non nascondendo il suo fastidio e la sua gelosia. I due si sono confrontati sulla questione, ma alla fine Lorenzo ha deciso di prendere una drastica decisione: chiudere definitivamente la sua storia d'amore con Shaila! Sarà un addio definitivo o momentaneo? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

