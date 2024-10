Grande Fratello, Luca Calvani accusa Jessica Morlacchi: "Vuole diventare la nuova Beatrice Luzzi!"

Gossip TV

Luca Calvani ha accusato la coinquilina del GF Jessica Morlacchi di "voler diventare la nuova Beatrice Luzzi". Cosa avrà voluto dire? Scopriamolo insieme!

Il percorso di Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello ha richiamato alla memoria del pubblico appassionato del reality show di Canale5 una situazione già vista nella precedente edizione della trasmissione. Come un'altra nota gieffina prima di lei, anche Jessica Morlacchi sta rischiando di inimicarsi tutti gli inquilini del programma di Alfonso Signorini. E questa somiglianza è stata notata anche da Luca Calvani...

GF, Luca Calvani accusa Jessica Morlacchi: "Vuole seguire le orme di Beatrice Luzzi"

Secondo l'attore e presentatore, infatti, Jessica Morlacchi avrebbe deciso di trasformarsi nella nuova Beatrice Luzzi: l'attuale opinionista del GF, infatti, è stata una delle concorrenti più amate della precedente edizione del programma che con le sue opinioni e il suo carattere si era inimicata tutta la Casa, con l'eccezione di pochissimi gieffini.

La situazione di Jessica Morlacchi non sembra molto diversa: inizialmente ben vista da tutti, l'ex cantante dei Gazosa ha manifestato una certa intolleranza verso Yulia Bruschi - con cui tuttavia si è riappacificata - a causa della sua simpatia ricambiata per Giglio. Le opinioni velenose della cantante sulla concorrente nip hanno scatenato un'ondata di risentimento da parte degli altri inquilini nei suoi confronti.

Ma, secondo Luca Calvani, tutto questo sarebbe parte di una strategia adottata dalla stessa Morlacchi per ripercorrere le orme di Beatrice Luzzi. L'ex gieffina, infatti, si è inimicata gli altri inquilini, ma ha raccolto enormi consensi dal pubblico a casa ed è arrivata in Finale, classificandosi seconda dietro Perla Vatiero. Parlando in giardino con Yulia Bruschi, Luca Calvani ha accusato perciò Jessica Morlacchi di voler imitare il percorso di Beatrice Luzzi:

"È convinta che il percorso di Beatrice Luzzi sia il percorso che vuole fare lei. A me ricorda proprio quella cosa lì. Quindi va bene così"

Luca Calvani su Jessica:-“Lei é convinta che il percorso di beatrice luzzi sia il percorso che vuole fare lei”



LUCA GRAZIE PER IL SERVIZIO 🫦#grandefratello pic.twitter.com/Gv2UdV1rI5 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 5, 2024

GF, il chiarimento tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi

Nelle precedenti ore, complice un ballo tra i gieffini nella Casa, Yulia Bruschi e Jesica Morlacchi hanno avuto modo di ballare insieme e di chiarirsi. La concorrente nip ha addirittura ammesso che al di fuori del reality loro due sarebbero potute essere amiche:

"Ho perso tante persone con il mio carattere e oggi mi dico che devo moderare il mio comportamento"

Jessica Morlacchi ha ribattuto che la considera una "leonessa" ma che comprende che sta cercando di moderare alcuni lati del suo carattere e che non deve trattenersi dal rispondere, anche a tono.

Tuttavia, Yulia ha ribattuto che sta cercando di moderare alcuni aspetti del suo carattere e di mettere da parte l'orgoglio. Le due gieffine si sono confrontate con toni accesi ma privi di ostilità e hanno addirittura ballato insieme, festeggiando il loro chiarimento, dopo giorni di insulti e di freddezza.

Scopri le ultime news su Grande Fratello