Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nomina Iago Garcia, ma Alfonso Signorini lo bacchetta: "Siate più originali"

Ieri sera, al GF, Iago Garcia ha fatto incetta di nomination e anche Lorenzo Spolverato ha pensato di nominarlo. Ma a detta di Alfonso Signorini, la motivazione non era per nulla valida!

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da qualche settimana e nel corso della quarta puntata, andata in onda ieri sera, 26 settembre 2024, su Canale5, è arrivato il momento delle nomination. Se in queste prime puntate non ci sono state eliminazioni, gli inquilini dovranno far attenzione, perché il gioco è oramai avviato e l'eliminazione è dietro l'angolo. Tra le nomination che hanno fatto discutere ieri c'è stata quella di Iago Garcia, che è stato mandato al televoto da Lorenzo Spolverato. Tuttavia, Alfonso Signorini non ha ritenuto la sua motivazione valida per la nomination!

GF, Iago Garcia nominato da Lorenzo Spolverato, ma Alfonso Signorini boccia la sua motivazione!

Al momento delle nomination palesi, Lorenzo Spolverato ha deciso di mandare al televoto per l'eliminazione l'attore spagnolo Lorenzo Spolverato. Tra i due non c'è esattamente un rapporto di vicinanza, visto che nella terza puntata proprio Iago aveva affermato che Lorenzo fosse eccessivamente rumoroso e maleducato e che il suo modo di fare aveva un che di costruito.

Tuttavia, questa volta, a lanciare la stoccata è stato il modello milanese, il quale ha deciso di dare come motivazione per Garcia la fin troppo abusata "non ho condiviso molto con lui". A queste parole, tuttavia, Alfonso Signorini, conduttore del GF, ha sbottato che non era un motivo valido e che sarebbe stato più onesto dire che provava antipatia per lui.

Lorenzo si è trovato così a corto di parole e non sapeva cosa dire, per fornire una motivazione valida alla sua nomination. In suo aiuto è intervenuta Helena Prestes: la modella, infatti, si è infastidita per la dinamica che si era creata e, quando è arrivato il suo turno, ha ribattuto a Garcia di trovarlo finto e costruito:

"Sei davvero finto. Fai finta di essere galantuomo. In più al divano hai difeso Tommaso che non è voluto intervenire nella diatriba tra Maria Vittoria e le Non è La Rai, mentre invece poteva intervenire eccome“

GF, Iago Garcia si scontra con Beatrice Luzzi

Nella puntata di ieri, giovedì 26 settembre, Iago Garcia è stato protagonista anche di un piccolo scontro con Beatrice Luzzi. L'opinionista, infatti, ha provato a bacchettare Tommaso Franchi, perché il nip non ha voluto prendere le parti di Maria Vittoria Meneghetti, accusata dalle tre gieffine di Non è la Rai di essersi avvicinata a lui solo per strategia.

Dato che l'idraulico senese ha preferito starsene in disparte, senza intervenire, Beatrice gli ha rinfacciato di non essersi comportato da signore e che avrebbe potuto prendere posizione. Contro di lei, invece, si poi scagliato Iago Garcia: l'attore spagnolo, infatti, ha accusato l'opinionista di avere opinioni fin troppo rigide e...antiche:

"Sei antica, dici cose antiche....siamo nel XXI secolo"

