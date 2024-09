Grande Fratello, Iago Garcia duro contro Beatrice Luzzi: "Sei antica" [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, al GF, Iago Garcia non ha risparmiato critiche all'opinionista Beatrice Luzzi. Ecco cosa le ha detto!

Non sono mancate le scintille nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, giovedì 26 settembre, su Canale5. In particolare, il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini ha notato uno scambio di battute un po' piccato tra Iago Garcia e Beatrice Luzzi che, dopo aver partecipato alla precedente edizione, è diventata opinionista del programma Mediaset.

GF, Iago Garcia stronca Beatrice Luzzi: "Sei all'antica, stiamo nel XXI secolo"

Ieri sera, Signorini ha chiesto alle comari della Casa del GF, il trio di Non è la Rai, di entrare in confessionale e raccontare un po' nel dettaglio le loro impressioni su una probabile coppia del programma. Secondo il conduttore, infatti, poteva esserci del tenero tra Maria Vittoria Meneghetti e Tommaso Franchi, entrambi concorrenti nip, ma le tre di Non è la Rai hanno smentito subito.

Secondo loro, infatti, tra i due non ci sarebbe poi questa gran vicinanza e Maria Vittoria potrebbe aver deciso di giocare le sue carte, stuzzicando l'interesse di Tommaso per motivi puramente strategici. A loro insaputa, la gieffina ha ascoltato tutto e si è risentita di ciò che hanno detto sul suo conto le altre concorrenti.

In studio, intanto, Beatrice ha invitato Tommaso, che dalla Casa aveva anche lui ascoltato il discorso, a intervenire magari in difesa di Maria Vittoria. L'idraulico senese, invece, ha preferito non commentare la vicenda, smentendo anche la presunta simpatia per Meneghetti. Beatrice l'ha allora accusato di non essersi comportato molto bene, ma è stata subito ripresa da Iago Garcia, che è intervenuto dando ragione a Tommaso e dando alla Luzzi dell'antica:

"Secondo me Tommaso è stato un signore perché non si è messo in mezzo nella discussione tra donne. Sei un po’ antica, secondo me. Siamo nel ventunesimo secolo…"

Beatrice è scoppiata in una risata sarcastica, ma non ha mollato la presa sull'argomento e ha invece negato le affermazioni di Garcia./p>

“E sei un poco antica secondo me, escusami siamo nel secolo 21”



SONO SALTATA DAL DIVANO pic.twitter.com/jWEwuCAe1I — soleil sorge supporter 🌛 (@lasoleildiwish) September 26, 2024

GF, chi sono i nominati della quarta puntata

Una puntata ricca di emozioni, che ha visto il finto matrimonio tra Katherine Lang, alias Brooke di Beautiful, con Clayton Norcross, ma anche la decisione del pubblico di salvare Yulia Bruschi, decretandola la preferita tra i suoi compagni.

Per quanto riguarda le nomination, anche questa volta ha fatto incetta di voti Iago Garcia, Helena Prestess, Amanda Lecciso e Shaila Gatta.

Immuni sono risultati Tommaso Franchi, Jessica Morlacchi, Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani e le Non è la Rai, insieme a Maria Vittoria e Clarissa Burt, salvate dalle opinioniste.

Scopri le ultime news su Grande Fratello