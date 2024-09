Grande Fratello, Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta: "Il nostro feeling si è rotto" (VIDEO)

Gossip TV

Lorenzo Spolverato rivela al Grande Fratello di avvertire un distacco da parte di Shaila Gatta nei suoi confronti e un avvicinamento della ballerina all'ex tentatore Javier Martinez.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è già giunta al capolinea? A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, il concorrente milanese ha confessato di aver avvertito un distacco della ballerina nei suoi confronti per "colpa" di Javier Martinez.

Lorenzo prende le distanze da Shaila al Gf

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 26 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a delle confessioni riguardanti il suo rapporto con Shaila Gatta che hanno destabilizzato e spiazzato un pò tutti.

Parlando con Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente, Giglio, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo ha rivelato di aver percepito un allontanamento da parte della ballerina Shaila e che la causa di questo distacco sia l'avvicinamento di lei a Javier Martinez:

Quando abbiamo ballato insieme mi sono reso conto che il nostro feeling si è rotto, anche a livello fisico. Quella è la mia conferma del fatto che lei preferisce Javier. Ho fatto tutto da solo. Io con Helena mi doso molto perché anche io sono una persona rispettosa. Io comunque non sono fidanzato. Per me è una parentesi chiusa. Peccato. Sarebbe stato bello conoscerla un pò di più.

Jessica Morlacchi dalla parte di Shaila Gatta

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Lorenzo Spolverato sul comportamento assunto da Shaila Gatta, Jessica Morlacchi ha deciso di intervenire per dire la sua. La cantante non ha criticato la ballerina, anzi ha sottolineato come lei sia stata corretta e rispettosa nei confronti del milanese dopo averlo visto in situazioni intime e confidenziali con Helena Prestes: "Dopo che ti ha visto così con Helena, chi è che avrebbe dovuto preferire scusami? Shaila è una persona rispettosa. A lei piace Javier, punto". Il loro rapporto è davvero un capitolo chiuso o i due riusciranno a riavvicinarsi? Una cosa è certa: Alfonso Signorini affronterà l'argomento durante la diretta di stasera del Grande Fratello!

