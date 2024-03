Grande Fratello, Loana Vatiero si scaglia contro la madre di Greta Rossetti!

Gossip TV

Anche Loana Vatiero ha da ridire sul comportamento di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, concorrente del GF!

Al Grande Fratello fervono i preparativi per la puntata di questa sera, che andrà in onda come sempre su Canale5. In vista della finale del reality condotto da Alfonso Signorini si stabiliscono le ultime strategie e si fanno i nomi di chi potrebbero essere gli ultimi finalisti. Ma anche fuori dalla Casa si combatte e si formano schieramenti. Questa volta a battagliare è stata Loana Vatiero, sorella di Perla, contro Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti.

GF, Loana Vatiero si scaglia contro Marcella Bonifacio!

Marcella Bonifacio si è fatta conoscere in questi mesi per diverse affermazioni molto controverse sulla figlia Greta e sulle sue frequentazioni: la donna, infatti, non ha mai fatto mistero dell'antipatia per Sergio D'Ottavi, con cui l'ex tentatrice avrebbe intrecciato una relazione nella casa del GF e non ha mancato di farglielo notare, quando è stata ospite in puntata.

Intanto, un altro avvenimento ha spinto le famiglie dei gieffini a intervenire: in suite, ieri, 20 marzo, gli uomini rimasti in casa si sono lasciati andare a diversi commenti ineleganti sulle concorrenti della Casa e molti di questi non sono passati inosservati alle famiglie Vatiero e Brunetti. Infatti, sia la madre di Mirko Brunetti, sia Loana Vatiero sono intervenute sui social e hanno condannato le parole misogine dei concorrenti con commenti molto duri e ricondivisi dai fan del programma.

Ma Loana Vatiero ha avuto da ridire anche su Marcella Bonifacio e su come abbia sfruttato la figlia per il proprio tornaconto personale:

"Sono veramente allibita dalla cattiveria gratuita di certe persone, che pur di emergere e stare al centro dell’attenzione, diffondono messaggi sbagliati e fuori luogo. Una situazione che sembrava essere archiviata dagli stessi protagonisti, mi chiedo perché debba essere tirata di nuovo fuori. Non sono ancora madre ma mi auguro un giorno di dare solo sostegno e supporto. E non mettere in difficoltà o creare un personaggio ridicolo sulle spalle di mia figlia. Anche perché Cara Signora si ricordi che se Lei ha avuto un po’ di visibilità, che tanto ricerca, è grazie al triangolo in cui era coinvolta sua figlia. Quindi impari a portare rispetto ad una storia che non riguarda neanche lei in prima persona, e Si faccia da parte."

La madre di Greta ha anche raccontato, in una precedente intervista, che tutto l'acredine che mostra per la figlia è in realtà frutto di un accordo commerciale: le sue stories, infatti, non sarebbero frutto del suo ingegno, ma di una persona che cura il suo profilo social e che le avrebbe consigliato di inventare il personaggio che interpreta sui social.

