Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti sulle stories contro la figlia: "Ho un contratto..."

La madre di Greta Rossetti, una delle inquiline del GF, si è lasciata andare a diverse esternazioni contro la figlia in questi giorni. E a quanto pare, per un motivo ben preciso...

Di questa edizione del Grande Fratello ricorderemo non solo i concorrenti, ma in alcuni casi, anche alcuni loro famigliari, come la madre di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, protagonista nelle ultime settimane di alcune polemiche nei confronti della propria figlia.

GF, Marcella Bonifacio sotto contratto per realizzare le stories contro la figlia Greta Rossetti [VIDEO]

La madre della concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini si è spesso esposta sui social, commentando le scelte di Greta e i rapporti con gli altri gieffini. Prima si è scagliata contro Mirko Brunetti, quando è parso chiaro che l'ex concorrente di TI avesse deciso di non proseguire la sua storia con Rossetti, poi ha avuto da ridire su Simona Tagli e sul comportamento di Sergio D'Ottavi, con il quale Greta ha intrecciato una storia d'amore nella Casa di Cinecittà.

Contro il ristoratore, Marcella Bonifacio ha parlato anche nel corso di un confronto con la figlia, nell'ultima puntata del GF e, in seguito a questo discorso, Greta è stata presa da ansie e dubbi ed è stata Beatrice Luzzi a rassicurarla, dicendole che talvolta anche la propria famiglia non riesce a essere felice per le cose che accadono nelle aloro vita. Queste parole hanno scatenato la rabbia di Bonifacio, che si è scagliata anche con Luzzi e ha poi definito la figlia "una pazza", affermando che sperava uscisse presto dalla Casa, perché necessitava di aiuti psichiatrici.

Nel corso di un'intervista con 361 Lounge, la madre di Greta Rossetti ha però rivelato che molte delle sue stories sulla figlia non erano frutto del suo ingegno, ma c'era una persona che le consigliava come muoversi. Infine, Marcella Bonifacio ha ammesso di essere sotto contratto per realizzare questi contenuti social contro la figlia! Un'affermazione che ha lasciato senza parole diversi utenti sui social e non sono mancate le polemiche per le affermazioni della signora.

Qui il video 🔥⤵️



- “Per fare su Ig questo personaggio della “pazza”, come l’hai definito, percepisci del denaro? Hai un contratto?”



- “Sì” #grandefratelllo #MarcellaBonifacio pic.twitter.com/SwRYbWoPIN — GraceSomehow (@LaSambruna) March 19, 2024

