Grande Fratello, Loana Vatiero: "Perla odia la violenza, mi aspettavo che lei e Beatrice cercassero un confronto più maturo"

Gossip TV

Luana Vatiero commenta le ultime dinamiche del Gf che hanno visto protagonista la sorella Perla.

Perla Vatiero è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più seguite del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato la sorella Loana che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha parlato del ritorno di Mirko Brunetti e il burrascoso rapporto tra Perla e Beatrice Luzzi.

La sorella di Perla Vatiero si sbilancia su Mirko Brunetti e Beatrice Luzzi

Loana Vatiero ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato del rapporto che la lega a Perla e non solo. La ragazza ha infatti colto l'occasione per commentare il rientro nella Casa del Grande Fratello di Mirko Brunetti e l'imminente ritorno di fiamma tra lui e la sorella:

Penso che Mirko sia entrato per avere delle risposte da mia sorella perché forse lui è più lucido. Se Mirko non è preso da Perla mi chiedo perché è entrato. L'ho visto un pò più freddo, non so se per paura o emozione, ma era un pò tirato. Non so se arriveranno a una risposta, negativa o positiva che sia, ma la vita è fuori, il futuro è fuori. In questo momento Perla si deve godere la casa, i concorrenti, poi le cose le risolverà fuori...

Poi, hanno deciso di fare entrare Mirko sono contentissima perché per mia sorella lui è un punto di riferimento. Se non è amore è comunque un bene enorme. Quindi può essere una svolta per mia sorella...lui le darà tantissimi consigli anche su come gestire queste forti pressioni che ha all'interno della casa. Se Mirko le chiedesse di uscire e gestire fuori questa riconciliazione, Perla potrebbe accettare ma la vedo una richiesta televisiva.

Leggi anche La gelosia di Mirko Brunetti

A proposito invece del comportamento assunto da alcuni concorrenti del Gf, tra cui Perla, nei confronti di Beatrice Luzzi, Loana ha dichiarato:

Hanno mostrato delle immagini che hanno fatto pensare all'atteggiamento da "branco" contro Beatrice. Io penso che la Casa sia spaccata, ma non penso che in quella gita loro volessero fare branco...In alcune situazioni Beatrice è stata un pò troppo dura con mia sorella. Perla ha 25 anni e regge le telecamere da pochi mesi...fossi stata in lei avrei fatto un passo indietro. È un gioco e mia sorella sa difendersi benissimo. Lei porta avanti le sue ragioni. Ci sono comportamenti di Beatrice che sono fastidiosi e cattivi, quindi ci sta. Perla odia la violenza, dopo il primo battibecco mi aspettavo che cercassero un confronto più maturo, specie da parte di Beatrice.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.