Grande Fratello, la gelosia di Mirko Brunetti: "Perla imbarazzata nei confronti di Alessio" (VIDEO)

Mirko Brunetti geloso del rapporto nato al Gf tra la sua ex Perla Vatiero e Alessio Falsone.

Tempo di confessioni per Mirko Brunetti al Grande Fratello. Rientrato nella Casa di Cinecittà in qualità di ospite, l'ex concorrente del reality show ha colto l'occasione per confrontarsi con Perla Vatiero su alcune questioni che gli hanno recato un po' di fastidio. Una tra tante, il suo rapporto con Alessio Falsone.

Il fastidio di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti è geloso del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Perla Vatiero e Alessio Falsone? Viste le sue ultime confessioni sembrerebbe proprio di sì! Parlando con la gieffina, infatti, l'ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato di aver visto tra loro una complicità che lo ha lasciato perplesso:

Sono rimasto sorpreso e mi ha scombussolato. Nel momento in cui entra Alessio, che è un bravissimo ragazzo e quindi non ho niente contro di lui, e sono dieci giorni che sta qua dentro, io, da persona esterna che ti conosce, vedo delle situazioni e dico ‘cavolo, c’è qualcosa che non torna‘. Io vedo una Perla che in pochi giorni gli ha dato confidenze che non ha dato ad altre persone che stanno qua da due mesi...lo stuzzichi...

E ancora:

Vedo una Perla imbarazzata nei confronti di un Alessio. Lui è la prima persona che ti mette in imbarazzo da quando stai qua dentro. L’altra sera hai detto a Greta ‘devo andare in bagno’, ma è venuto Alessio si è sdraiato accanto a te e te sei andata in bagno dopo un’ora perché a te faceva piacere stare con lui. Questo è palese!

Per me fuori è difficile gestire la situazione, io non posso essere sempre quello che dà risposte - ha continuato Brunetti - E io di questa cosa non ne ho mai parlato con nessuno, lo sto dicendo solo a te. In queste settimane abbiamo fatto molti confronti e io ti ho fatto capire molte cose. Ma a te piace piacere e ci sta, sei una bella ragazza. Davanti a lui ti togli la felpa, lo guardi, vai a lavare i piatti insieme a lui nonostante non tocca a te farlo. Se te mi dici ‘io voglio stare qua dentro e divertirmi’ ti dico ‘ok ti aspetto fuori e quando sarai fuori risolveremo le cose’. Ormai ti conosco.

