Grande Fratello, lo sfogo di Perla Vatiero: "Violenza psicologica ogni giorno", cosa è successo

L'influencer salernitana, Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, si è scagliata apertamente contro Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che ha accusato tra gli altri il suo manager.

Perla Vatiero si è sfogata duramente su Instagram, stanca degli incessanti attacchi degli haters. La giovane salernitana, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, ha pubblicato alcuni screen di offese e insulti da parte di persone, secondo l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, "aizzate" dall'esperto di gossip, Alessandro Rosica.

Grande Fratello, Perla Vatiero, l'ondata di odio dopo le accuse di Alessandro Rosica

La Vatiero è salita alla ribalta poco più di un anno fa, grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme all’allora compagno, Mirko Brunetti. La loro travagliata rottura ha attirato l'attenzione mediatica, facendo sì che entrambi diventassero oggetto di numerose chiacchiere durante l’estate. Questo clamore ha portato prima Mirko, poi Perla, a partecipare al Grande Fratello. All'interno della Casa, i due si sono riavvicinati, conquistando l'affetto di numerosi telespettatori e creando un gruppo di fan appassionati, i cosiddetti “Perletti”, che hanno supportato Perla fino alla sua vittoria nel reality. Tuttavia, una volta terminato il reality, le cose tra Perla e Mirko non sono andate come sperato, e la coppia si è separata dopo pochi mesi. Questa rottura ha deluso molti fan, che hanno reagito con eccessiva veemenza. In particolare, Perla è stata accusata di essere influenzata dalla sua agenzia, che l'avrebbe spinta a focalizzarsi solo sulla carriera, trascurando la relazione con Mirko. Dopo la vittoria al "Grande Fratello", infatti, Perla si è affermata come influencer, tra collaborazioni e presenze in eventi in tutta Italia.

Le voci riguardanti l'influenza negativa dell’agenzia di Perla sono state ulteriormente alimentate dal gossiparo Alessandro Rosica, che ha più volte criticato duramente il manager di Perla, Alessandro Piscopo. Rosica ha accusato Piscopo non solo della gestione della carriera di Perla, ma anche di altri talenti presenti nella sua agenzia. Da quel momento, dopo la rottura con Mirko, la Vatiero è stata oggetto di una valanga di critiche da parte di haters e fan delusi.

Oggi, Perla, ha deciso di rispondere pubblicamente attraverso una serie di storie su Instagram, dove ha mostrato alcuni degli insulti ricevuti da lei e dalla sua famiglia. Secondo la Vatiero, tutto questo odio deriva dalle accuse mosse da Alessandro Rosica:

"Questa è la violenza psicologica che subisco quotidianamente. Questo odio è alimentato da un losco individuo, il cui unico obiettivo è il guadagno. L’aggressione non si ferma a me, ma coinvolge la mia famiglia, la mia agenzia, il mio manager… è arrivato il momento di dire la verità."

Infine, Perla ha rivelato una vecchia conversazione con Rosica, in cui sostiene che l’esperto di gossip avrebbe iniziato a denigrarla solo dopo il suo rifiuto di sponsorizzare un prodotto da lui proposto:

"Il vero scopo di questo individuo era farmi promuovere i cosiddetti ‘fuffaguru’ di cui parla tanto. Dopo il mio rifiuto, ha cominciato a diffamare me e il mio entourage, diffondendo informazioni false alla mia community. Ha cercato di allontanarmi dalle persone che mi vogliono bene, ma il suo tentativo è fallito."

