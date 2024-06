Giulia De Lellis rompe il silenzio su Giano Del Bufalo e su Andrea Damante svela: "Non è vero che chi ama non tradisce"

Gossip TV

L'amatissima e seguitissima influencer Giulia De Lellis svela la verità sul rapporto che la lega a Giano Del Bufalo e torna a parlare del suo ex fidanzato storico Andrea Damante.

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite sui social. Intervistata da La Repubblica, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip ha ricordato la sua discussa storia d'amore con Andrea Damante e chiarito il rapporto che la lega oggi a Giano Del Bufalo.

Le confessioni di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui è tornata a parlare della sua indimenticabile esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne. Esperienza in cui ha trovato l’amore con Andrea Damante e le ha dato anche una grande notorietà, che ha saputo sfruttare al meglio. La giovane romana è diventata infatti una delle influencer più seguite degli ultimi anni:

La mia migliore amica, Alice, mi portò per scherzo negli studi di Uomini e Donne. Ero una ragazzina molto semplice. Non avevo nemmeno i social, cosa che adesso fa sorridere. Però ebbi questo colpo di fulmine e da lì accadde tutto il resto. Io e Andrea all’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova. Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Sarah

La storia d'amore tra Giulia e Andrea, che ha appassionato milioni di persone, è però finita con un tradimento da parte di lui. Tradimento che ha portato la De Lellis a scrivere un libro "Le corna stanno bene su tutto… ma io stavo meglio senza". A tal proposito, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato un retroscena inedito su Maria De Filippi:

Sono molto fedele e credo fortemente nella monogamia, quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce, in amore così come in amicizia. Però se prima ero più categorica, crescendo mi sono resa conto che esistono tantissimi motivi che possono spingere una persona a farlo. Non è vero che chi ama non tradisce [...] Il libro mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo. È stata la prima a credere in me, la persona a cui devo tutto. Ha sempre un consiglio giusto e sincero da dare, a volte anche duro, ma sempre senza secondi fini. È esattamente come la si vede in televisione: la mamma di tutti. Oggi non le telefono tutti i giorni, ma so di poter contare sempre su di lei.

La verità di Giulia De Lellis sul flirt con Giano Del Bufalo

Dopo l’esperienza nello studio di Uomini e Donne, per la De Lellis è poi arrivato il Grande Fratello Vip. L'influencer ha parlato dei rapporti nati nella famosa Casa di Cinecittà e chiarito la sua attuale situazione sentimentale che la vede vicina a Giano Del Bufalo, il fratello dell'attrice e comica Diana, dopo la rottura con Carlo Beretta:

Ho avuto la fortuna di partecipare al Grande Fratello con persone meravigliose come Ignazio Moser, Cecilia Rodríguez o Ivana Mrazova. Sono rimasti nella mia vita e ci sentiamo quotidianamente. Giano? Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto.