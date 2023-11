Grande Fratello, bacio di fuoco tra Letizia Petris e Paolo Masella [VIDEO]

Gossip TV

Dopo diversi tentennamenti, finalmente, tra Paolo Masella e Letizia Petris è scattato un appassionato bacio. Ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia? Stando al bacio di fuoco che Letia Petris e Paolo Masella si sono scambiati sembrerebbe proprio di sì. Dopo diverse ritrosie e dubbi, infatti, la fotografa ha deciso di cedere alla passione per il macellaio romano e i due si sono baciati nel corso della giornata di ieri.

GF, Paolo Masella e Letizia Petris si baciano appassionatamente!

Già diversi giorni fa, Paolo si era dichiarato alla fotografa e l'aveva definita straordinaria, mandando in confusione Letizia, la quale ha un compagno fuori dal reality Mediaset di Canale5. Paolo è apparso sempre più preso dalla Petris, mentre quest'ultima, al contrario, si sentiva sempre più divisa tra l'attrazione per il coinquilino e l'amore che la aspettava fuori dal programma. Stanchi di questi continui giochi e tira e molla, gli autori del reality e Alfonso Signorini hanno portato la questione della loro attrazione in primo piano e nel corso della puntata di lunedì, 6 novembre, Signorini ha chiesto alla fotografa quand'è che avrebbe dato una risposta definitiva a Paolo e alla sua dichiarazione.

Letizia ha risposto dicendo che, dopo la lettera ricevuta dal fidanzato in cui le esprimeva i suoi dubbi, aveva una situazione già più chiara e che entro la fine del programma avrebbe avuto una risposta decisa per il Masella. Per fortuna, i fan della coppia non hanno dovuto aspettare così tanto perché nella giornata di ieri, martedì 7 novembre, Letizia Petris e Paolo Masella si sono baciati appassionatamente.

Il dolce momento tra loro è nato in seguito ad alcune confidenze della fotografa al macellaio: ieri, infatti, era il compleanno di suo padre e la ragazza si è sfogata e lasciata andare a un lungo pianto tra le braccia di Paolo. Quest'ultimo l'ha consolata e dopo averle preso il volto tra le mani le ha sussurrato:

"Vorrei tanto essere la tua favola, Leti. Lo vorrei davvero. Tu mi fai impazzire"

Il bacio che si sono scambiati è stato definito da Paolo come "il più bel bacio della mia vita".

