Grande Fratello, le lacrime di Helena Prestes: "Non sono una persona cattiva"

Gossip TV

Helena Prestes crolla nella Casa del Grande Fratello: la concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5 si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha cercato di difendersi dalle continue accuse di Lorenzo Spolverato.

Helena Prestes è letteralmente crollata al Grande Fratello per colpa di Lorenzo Spolverato. Il motivo? Le continue provocazioni e accuse mosse dal concorrente milanese nella Casa hanno destabilizzato la giovane modella, che non è riuscita a trattenere le lacrime dal dispiacere.

Helena in crisi

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani martedì 19 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento fuori luogo ed esagerato assunto da Lorenzo Spolverato nei suoi confronti.

Parlando con Stefano Tediosi, infatti, Lorenzo ha nuovamente analizzato le dinamiche del gioco e puntato il dito contro Helena e Javier. Senza mezzi termini, il concorrente milanese ha rivelato di non fidarsi dei due inquilini e per questo motivo di volerli fare fuori. Affermazioni che hanno destabilizzato ancora una volta la modella, che ha ammesso tra le lacrime di star vivendo una pressione fortissima:

Leggi anche Lorenzo esagera con Helena e Javier al Gf

Ho una pressione fortissima, non so spiegarti. Ho una debolezza in questo momento, ne ho spesso. Solo che a volte mi viene tanto forte. Sono timida, non voglio farmi vedere in nessun modo. So che non sono una persona cattiva, non voglio apparire, posso fare mille cose ma perché mi diverto! A volte, quando fai le cose, non so spiegarti, ma mi capisci… Sono una persona normale, capito? Le cose che faccio, le faccio anche a casa.

La complicità tra Helena e Javier

Come sta procedendo la conoscenza tra Helena Prestes e Javier Martinez? Se l'ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di volerla conoscere con calma per non ferirla, la modella ha rivelato ad Alfonso D'Apice di trovarsi molto bene in compagnia dell'amico e di apprezzare il suo carattere. Ciò che l'ha colpita principalmente, però, è stato il suo modo di gestire le situazioni difficili createsi all'interno della Casa.

Helena, quindi, non esclude la possibilità di avere una relazione con Javier ma rinnega un ritorno di fiamma con Lorenzo. Cosa succederà tra i due concorrenti? Si lasceranno trasportare dalla passione? Ricordiamo che l'appuntamento con il Grande Fratello è per domani, martedì 19 novembre, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.