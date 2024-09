Grande Fratello, la verità di Lino Giuliano: "Avevano già pianificato di..."

Gossip TV

L'ex discusso protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, è tornato all'attacco contro la produzione del Grande Fratello? Ecco cosa ha rivelato il campano sui social!

La terza puntata di Temptation Island è stata a dir poco scoppiettante. A dire la sua sulla nuova edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 è arrivato anche l'ex volto Lino Giuliano, che ha colto l'occasione anche per lanciare quella che a tutti è sembrata una frecciatina al Grande Fratello.

La frecciata di Lino Giuliano al Gf

Lino Giuliano è tornato all'attacco contro il Grande Fratello? Ieri, martedì 24 settembre 2024, è andata in onda su Canale 5 il terzo appuntamento della dodicesima edizione di Temptation Island e tra coloro che hanno seguito la puntata c’è stato anche l’ex fidanzato di Alessia Pascarella. Il discusso campano ha pubblicato uno sfogo sui social in cui non ha nascosto la sua delusione per come sono andate le sue esperienze televisive:

Certe situazioni, certe sensazioni, non ritornano più. Anzi, peggiorano la tua condizione attuale. I ricordi fanno male, e quello che ritorna è la consapevolezza di essere stato troppo onesto. Spesso l’onestà gioca brutti scherzi. I problemi vanno ben oltre i programmi televisivi: lì, vi assicuro, guardiamo altro. Le persone, in privato, sono tutt’altro rispetto a come appaiono.

Leggi anche Scatta il bacio tra Helena e Lorenzo al Gf!

Giuliano ha poi continuato lanciando quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina al Grande Fratello. L'ex volto di Temptation Island, in particolar modo, è tornato a commentare la decisione presa dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini di squalificarlo dal gioco in seguito ai gravi commenti social rivolti al tiktoker Enzo Bambolina:

Per alcune persone, la tua onestà è solo un pretesto per liberarsi di te, come avevano già pianificato ancor prima che iniziassi a far parte del loro ‘reality’. Solo col tempo capisci che, per loro, eri solo un ostacolo di cui sbarazzarsi [...] Auguro sempre il meglio a queste persone che partecipano al reality, ci sono dei napoletani che ho conosciuto e sono delle belle persone e auguro a tutti in gran successo, fate e riuscite a quello che non sono riuscito io per il mio essere poco fermo.

I concorrenti a rischio eliminazione

Lino Giuliano è stato squalificato dal Grande Fratello poche ore prima del suo ingresso nella Casa. Al suo posto è arrivata Amanda Lecciso, sorella minore della più nota Loredana. Ricordiamo che la nuova puntata andrà in onda domani, giovedì 26 settembre 2024, in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto e, quindi a rischio eliminazione, sono Iago Garcia, Ila e Yulia Braschi. Chi sarà costretto a lasciare il reality show di Alfonso Signorini?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.