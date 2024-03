Grande Fratello, la rivincita di Perla Variero: l'amore vince sulle strategie del reality show

Gossip TV

Perla Vatiero rischia e vince tutto: il Gf e l'amore di Mirko Brunetti!

L'ultima edizione del Grande Fratello ha incoronato la sua regina: Perla Vatiero. Il pubblico da casa ha voluto premiare la famosa "ragazza della porta accanto" che si è messa in gioco raccontando all'Italia intera i patemi della sua travagliata storia d'amore con Mirko Brunetti.

Il trionfo di Perla Vatiero

Dal villaggio di Temptation Island, in cui ha messo in discussione la sua relazione con Mirko Brunetti, alla Casa del Grande Fratello, dove ha trionfato. Perla Vatiero è entrata nella Casa di Cinecittà qualche mese dopo l'inizio del reality show di Canale 5 ma, nel giro di poco tempo, ha sbaragliato la concorrenza conquistando tutti.

C'è chi sostiene che senza Mirko, Perla avrebbe avuto vita breve nel reality show e chi, invece, la difende ed elogia perché si è mostrata da subito come la vera forza narrativa della coppia. La verità? La giovane è stata il personaggio più interessante del famoso triangolo amoroso di Temptation Island, capace di interessare e incuriosire gli spettatori anche senza il sottofondo della storia d'amore e del confronto con la rivale Greta Rossetti. "Perla ha vinto prima di tutto perché è sempre stata sé stessa, e poi lei è una persona nella quale credere, per la quale tifare" ha dichiarato Brunetti in una recente intervista rilasciata a Chi. E, alla fine, non ha tutti i torti. Quella della Vatiero è una vittoria più che meritata perché ha dato tutta se stessa, senza riserve.

Perla ha vinto il Gf per la sua autenticità, determinazione e una inaspettata quanto importante solidarietà femminile. Da giovane arrabbiata e insicura, è diventata una donna consapevole e matura. Tante donne si sono rispecchiate in lei e nella sua sofferenza, nella sua voglia di crescere e migliorarsi. "Ho vinto tutto" ha ammesso l'ex gieffina, che ha avuto finalmente la sua rivincita!

