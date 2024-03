Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "C'eravamo persi, da quì in poi c'è il futuro"

Gossip TV

La prima intervista di coppia di Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo la finale del Grande Fratello.

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello e ha trovato fuori dalla Casa di Cinecittà ad aspettarla il suo grande amore Mirko Brunetti. Intervistati dal settimanale Chi, i due amatissimi e seguitissimi ex concorrenti hanno raccontato tutte le emozioni vissute nel reality show e parlato del loro futuro insieme.

Le confessioni dei Perletti dopo la finale del Gf

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono più innamorati e felici che mai. Intervistati dal settimanale Chi, a poche ore dalla finale del Grande Fratello, i due giovani hanno raccontato tutte le emozioni a caldo e fatto un bilancio della loro esperienza nella Casa di Cinecittà in cui si sono ritrovati. La prima a prendere la parola è stata la vincitrice:

Sono emozionata, felicissima, sento l'affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi. Ho vinto tutto. Quando sono entrata nella Casa neanche mi aspettavo di arrivare in finale poi, nel percorso, qualcosa è cambiato [...] Nella Casa ho cercato di mostrare le mie fragilità. La mia dolcezza si nasconde dietro al mio carattere forte e definito.

A farle eco il ragazzo:

Perla ha vinto prima di tutto perché è stata se stessa e poi lei è una persona nella quale credere, per la quale tifare, io l'ho sempre fatto. E sono felicissimo per lei: è il mio "guaio" da quando avevo 13 anni, da quando l'ho vista la prima volta. E lo è ancora.

Perla e Mirko hanno poi parlato della loro travagliata storia d'amore messa alla prova più volte, prima a Temptation Island e poi nella Casa del Grande Fratello. Due esperienze televisive completamente diverse in cui si sono persi per poi ritrovarsi e costruire come ha confessato la Vatiero:

Dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per una mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nella Casa. Fra noi c'era intesa, complicità, amore, tutto. Penso che lui si sia messo in discussione e che, però, abbia ritrovato una Perla che magari mancava un pò.

Dentro la Casa siamo stati noi, senza subire altre influenze - ha continuato Brunetti - Lì abbiamo davvero capito che il nostro sentimento è forte. Io volevo aspettare che lei uscisse per risolvere le cose, ma a un certo punto ho capito che dovevo entrare, era la mia occasione.

A proposito del loro futuro insieme, i due ex amati concorrenti del Gf sembrano avere le idee molto chiare:

Sicuramente il primo passo sarà quello di tornare alla normalità, abbiamo tanti mesi da recuperare [...] Io mi vedevo sposato con lei già quattro anni fa, intanto vogliamo fare i fidanzati. Vogliamo goderci il momento. Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, di ritrovarci, magari a Roma...magari per realizzare i nostri sogni. In passato abbiamo corso troppo, da quì in poi c'è il futuro.

