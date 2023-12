Grande Fratello, la rivelazione privata di Vittorio Menozzi sorprende Marco Maddaloni: "È strano, ma..."

Gossip TV

Vittorio Menozzi si rifiuta di baciare Greta Rossetti al Gf e poi si confronta con Marco Maddaloni.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 16 dicembre 2023 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Greta Rossetti è tornata a stuzzicare Vittorio Menozzi, che si è lasciato andare a una confessione molto intima che ha spiazzato sia l'ex tentatrice di Temptation Island che Monia La Ferrera e Marco Maddaloni.

Vittorio Menozzi senza filtri

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Greta Rossetti ha chiesto un bacio a Vittorio Menozzi che, senza troppi giri di parole, si è tirato indietro. Un gesto che, come riportato da Biccy, ha spiazzato l'ex fidanzata di Mirko Brunetti e Marco Maddaloni. Incalzato poi da quest'ultimo, il diretto interessato ha spiegato il motivo del suo rifiuto:

Se ti avrei baciata se Mirko non ci fosse stato e tu non fossi mai stata con lui? Oddio, ma io in realtà non sono fatto così. Io non sono un tipo che la prima volta che esce con una donna…Ieri ho detto che bacerei Monia? No vabbè, ma tipo se l’avessi conosciuta fuori e frequentata un pò...Se sono mai stato con una donna la prima notte? Cioè… prima un po’ di annetti fa.

Io però non sono fatto così. Ok, ho 23 anni, ma sono cambiato. Quanto tempo devo frequentare una donna prima di baciarla? Non lo so. Dipende, non è che c’è sempre una regola. Non sento la necessità di fare qualcosa subito. Non è che non c’è interesse.

L'ammissione privata di Vittorio al Gf ha sorpreso Maddaloni:

Guarda che tu non è che stai parlando con uno che ha fatto chissà cosa, però nel senso, è strano. Se io non sono fidanzato e incontro una ragazza che mi piace non c’è che ci faccio filosofia e teoremi d’amore. Anche perché è capace che ci sto subito la prima sera, poi capisco che mi piace, scatta qualcosa e la continuo a frequentare. Non è che se tu vai con una donna la prima sera allora perde di valore. Non cambia nulla lasciarsi andare al primo appuntamento.

