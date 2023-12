Grande Fratello, Heidi Baci difende Beatrice e attacca Varrese: "Aveva ragione mio padre!"

Gossip TV

Beatrice Luzzi si è sfogata con Giuseppe Garibaldi parlando di un controllo ossessivo da parte di Massimiliano Varrese. Heidi Baci è intervenuta attaccando l'attore romano.

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è sfogata con Giuseppe Garibaldi parlando di un controllo ossessivo da parte di Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, Heidi Baci difende Beatrice Luzzi e attacca Massimiliano Varrese: "Non è un più un gioco"

Heidi Baci è quindi intervenuta attaccando l'attore romano. "Max che mi controlla che sente, mi sta addosso da tre mesi ,Mi corteggia mi analizza. Sono stanchissima arriverò a un punto o io o lui" ha dichiarato Beatrice parlando con il 30enne calabrese che ha cercato di confortala. Il video postato su Twitter, è stato commentato dall'ex gieffina Hiedi Baci che proprio a causa dei comportamenti di Varrese ha deciso di lasciare il reality show.

"Ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione , è orribile vedere Bea così" ha commentato la Baci nel post condiviso su Twitter del confronto tra la Luzzi e Garibaldi. L'ex gieffina è stata poi nominata e un utente l'ha spronata a rientrare in gioco: "Heidi, sei l'unica che la farebbe star bene e darle coraggio e appoggio. Ti prego, valuta un tuo rientro, insieme riuscireste a contrastare tutto il fuoco nemico (varrese/anita/sara/rosanna/bidello) letizia è marco (davanti sorrisi e dietro critiche). Le manca 1 pilastro: TU !!!"", Questo non è più un gioco" ha commentato Heidi che ha dichiarato di essere uscita dalla Casa dopo aver visto il disappunto di suo padre relativamente ai comportamenti ossessivi e manipolatori di Varrese nei confronti della figlia.

🔴#Bea:C’è #Max che mi controlla che sente,mi sta addosso da tre mesi ,Mi corteggia mi analizza -GIUSEPPE:è normale che crolli qui dentro sappiamo che è una continua lotta,ora ci parlo io-#Bea:sono stanchissima arriverò a un punto o io o lui! #luzzers #beabaldi #Grandefratello 🔴 pic.twitter.com/cwkaYx6mUx — Monky - ♣️♥️♠️♦️- (@blackmambamonky) December 12, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.