Grande Fratello, la rivelazione di un noto conduttore: "Mi hanno contattato sia per il Gf che per L'Isola dei Famosi"

Il conduttore e attore Corrado Tedeschi rivela di essere stato contattato per partecipare al Gf e a L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre con tantissime novità. Nell'attesa, il conduttore Corrado Tedeschi ha rilasciato un'intervista a Gente in cui ha rivelato di essere stato contattato per partecipare sia al reality show condotto da Alfonso Signorini che, in passato, a L'Isola dei Famosi.

Corrado Tedeschi al Gf? Parla lui

Dopo un’assenza prolungata dalla televisione, Corrado Tedeschi sarebbe pronto a rimettersi in gioco partecipando alla nuova edizione del Grande Fratello? Intervistato dal settimanale Gente, come riporta Fanpage, il noto conduttore e attore si è lasciato andare a una confessione davvero inedita:

Qualche anno fa mi hanno contattato per L’Isola dei Famosi, dovevo partecipare con mia figlia. E di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello. Vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto, una scelta coraggiosa e bellissima.

Dopo aver parlato di una sua possibile partecipazione al Gf, Tedeschi ha rivelato di sentire la mancanza del piccolo schermo:

Mediaset è un’azienda privata e possono fare quello che vogliono. Poi certo, se devo dirla tutta, dopo anni e anni di successi clamorosi mi hanno un po’ dimenticato. In Rai ho condotto molte trasmissioni come Cominciamo bene, poi ho avuto contratti da ospite, ma negli ultimi due anni, invece, niente. Nella televisione pubblica bisogna sempre fare i conti con due elementi: gli agenti potenti e la politica.

