Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello Vip: ecco quando iniziano i programmi Mediaset, tutte le Date

Scopriamo insieme le date di debutto dei principali programmi Mediaset e Rai, ecco quando iniziano Amici, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e La Vita in Diretta.

Manca sempre meno al ritorno ufficiale dei programmi più amati di Mediaset. Sebbene vi saranno diverse novità nella scelta di cast e conduttori, come l’addio di Barbara d’Urso in favore di Myrta Merlino per Pomeriggio 5, non mancano le conferme da parte dei programmi tv più seguiti di sempre. Ecco le date di debutto di Amici, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e tanti altri programmi, anche su Rai e Sky.

Programmi Mediaset: quando iniziano Uomini e Donne, Amici e Gf Vip

Settembre è il mese della fine delle vacanze estive per la maggior parte delle persone, comprese le presentatrice e i presentatori di Mediaset, che si preparano ad una nuova entusiasmante stagione televisiva al timone dei programmi più amati di sempre. Ecco una lista dettagliata della messa in onda di alcuni dei reality show e programmi più seguiti, anche su Rai e Sky.

Partiamo da lunedì 4 settembre 2023 quando andrà in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino, la conduttrice che ha scalzato Barbara d’Urso dopo quindici anni di presenza nel salotto di Canale 5. Grande attesa da parte del pubblico che vuole conoscere il taglio che Martino darà alla trasmissione, privandola totalmente di momenti trash. Lunedì 11 settembre tocca alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, a vedere la luce e presentare il nuovo cast scelto dal conduttore seguendo le nuove linee guida della rete. Lo stesso giorno, nel pomeriggio di Rai 1, riprenderà anche La Vita in Diretta con Alberto Matano al comando.

Bisognerà attendere giovedì 14 settembre 2023 per la nuova edizione di X Factor, in onda su Sky, che vedrà alla conduzione Francesca Michielin. Mentre i giudici saranno Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Il giorno seguente, venerdì 15 settembre 2023, in prima serata su Canale 5 debutta la nuova edizione di Ciao Darwin, mentre sabato 16 è la volta di Tu si Que Vales, orfano di Belen Rodriguez che ha lasciato Mediaset almeno per il momento. Domenica 17 torna il pomeridiano di Amici, il talent show di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico, con la presentazione della nuova classe di danza e ballo.

Appuntamento a lunedì 18, invece, con la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è senza dubbio tra i programmi più attesi, soprattutto cresce la curiosità sull’identità dei nuovi tronisti: possibile che vi sia anche una protagonista di Temptation Island? Nel frattempo, Rai mette in campo la nuova edizione di Tu si Que Vales in onda di venerdì 22 settembre, mentre ultima in produzione è Striscia la Notizia, tg satirico di Antonio Ricci, che non tornerà prima di lunedì 25 settembre.