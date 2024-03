Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti spara a zero su Beatrice Luzzi: "Manipolatrice, fasulla!"

Gossip TV

Dopo aver letto un commento su un momento tra la figlia e Beatrice Luzzi, la madre di Greta Rossetti ha lanciato strali contro l'attrice del GF! Ecco cosa ha detto!

Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello, nelle ultime ore è esplosa sui social contro Beatrice Luzzi. La donna, infatti, ha letto uno dei tanti commenti che le sono stati inviati dai fan del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini su un confronto tra la figlia e l'attrice e ha deciso di sparare a zero contro quest'ultima!

GF, Marcella Bonifacio contro Beatrice Luzzi: "Quando uscirai ci incontreremo, non permetterti più..."

Nell'ultima puntata del GF, la madre di Greta si è presentata in trasmissione per farle una sorpresa, ma il loro confronto non è stato dei più sereni. La donna, infatti, non approva il legame che la figlia ha instaurato con Sergio D'Ottavi e le ha fatto sapere, senza mezzi termini, cosa pensasse del ristoratore. Nel dopo puntata, Greta Rossetti si è confrontata con Beatrice Luzzi a proposito delle parole della madre e l'attrice le ha detto, per consolarla, che a volte le relazioni madre-figlia sono complesse e che nel rapporto tra l'ex tentatrice e sua madre potrebbe esserci anche un po' di invidia da parte della donna, entrata in competizione con la figlia:

"Ti devo dire una cosa. Le persone che sono di famiglia non necessariamente riescono a superare dei limiti personali, che sono delle volte essere l’egocentrismo e anche l’invidia. Anche se ti vogliono un mondo di bene."

Questa affermazione ha infastidito molto la madre di Greta Rossetti. La donna, infatti, ha deciso di pubblicare diverse storie Instagram nelle quali svelava cosa davvero pensasse delle parole di Beatrice Luzzi, accusandola di voler rovinare il rapporto con sua figlia:

Quell’altra lì, pettirosso, non ti permettere mai più di venire a dire che io sono gelosa di tua figlia. Quando esci ce la vediamo io e te! Rossa! Sai una volta alle rosse cosa facevano? La vostra regina! L’ho anche difesa oggi nell’intervista. Mi rimangio le parole una a una. Perchè quella rossa è proprio… non sbaglio mai eh! È vergognosa! È proprio come l’ho descritta. Avete presente l’elettrocardiogramma di un cadavere? Piatto! Ecco lei è così. Non ha smorfie. È sempre pacata. Non grida mai. Non dice mai niente. Non ha un’emozione. Apatica! Bleah!"

Poi, Marcella Bonifacio ne ha avute anche per il fandom dei Luzzers, i fan di Beatrice, e per la sua stessa figlia, dicendole che sperava che uscisse perché il percorso nella casa l'aveva completamente distrutta psicologicamente, a detta sua:

"Comunque meno male che ha due maschi e non ha femmine, sennò si sarebbe messa in competizione come aveva fatto con Greta, con Vittorio eh! Si era messa in competizione, ha fatto di tutto per mandare avanti Gaspare. Orazio e lei Crudelia. Non avevo sbagliato! E tutto perché? Perché voleva riprendersi Vittorio e poi l’altra sera nessuno ha detto niente di cosa sarà successo lì sotto, ahahaha vergogna! Tu devi uscire Greta, tu devi uscire lunedì, tu! Si è bruciata il cervello, oh Dio Santo! Mamma mia non ti riconosco più! Fai quasi paura! Ti porterò da uno psichiatra quando esci. Siete un popolo di deviati, tutti i Luzzers. Comunque ve lo devo proprio dire. Vi piace proprio quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica, rancorosa. Ma voi veramente avete dei problemi seri a farvi piacere una persona del genere! Ecco perché poi in Italia funziona tutto male, perché ve lo meritate."

