Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti ancora contro Simona Tagli: "Tutta invidia". Poi svela chi vincerà il reality!

La madre di Greta Rossetti è intervenuta contro un'altra concorrente del GF: Simona Tagli. E ha svelato chi, secondo lei, vincerà il reality.

L'ingresso di Simona Tagli nella casa del Grande Fratello ha modificato le dinamiche tra i gieffini: la soubrette e conduttrice, se inizialmente sembrava avere un'idea precisa delle interazioni tra i concorrenti del reality di Canale5, per poi cambiare idea e schierarsi contro Perla Vatiero e Greta Rossetti, a favore di Beatrice Luzzi.

GF, la madre di Greta Rossetti contro Simona Tagli: "Parla per invidia e gelosia". Poi svela chi vincerà il reality!

Simona Tagli ha spesso accusato Greta Rossetti di servirsi della sua avvenenza per poter manipolare a suo piacimento alcuni degli inquilini del programma di Alfonso Signorini, come Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi, con cui ha intrecciato un'amicizia molto particolare. In difesa dell'ex tentatrice di TI è intervenuta sua madre, Marcella Bonifacio, che a Radio Cusano, nell'ambito del programma Turchesando ha affermato, in merito alle critiche di Simona Tagli verso sua figlia:

". Non capisco perché lei punti il dito così, senza senso, non voglio dire di più, sicuramente me la vedrò fuori con lei. Mi piacerebbe incontrarla perché le direi che è ridicola. [...].Deve accettare che è invecchiata, punto e basta. Lei non sa neanche chi siamo noi, sulle basi di cosa ci sta attaccando?"

La madre di Greta Rossetti ha anche affermato che Simona Tagli, rispetto a Beatrice Luzzi, ha un comportamento di gran lunga peggiore, perché mentre Beatrice gioca e si muove in maniera astuta, la conduttrice

"Sminuisce e si crede chissà chi quando poi non sa nemmeno con chi parla, siamo tutti uguali. Denoto una gelosia, quando uno non accetta di invecchiare fa così. Ci sono donne che non accettano di invecchiare e siccome sono state delle sex symbol, come dicono loro, quando si trovano davanti una bella ragazza, cercano di sminuirla"

Marcella Bonifacio ha anche svelato chi secondo lei vincerà questa edizione del GF: "Sarà sicuramente Giuseppe Garibaldi!".

