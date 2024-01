Grande Fratello, "l'amore tra Perla e Mirko è finito" ex opinionista de L'Isola dei Famosi stronca la coppia

Gossip TV

Un'ex opinionista de L'Isola dei Famosi dice la sua su Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che si sono ritrovati al GF, dopo la fine della loro storia.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono una delle coppie che hanno attirato l'attenzion del pubblico sin da Temptation Island: dopo aver lasciato il programma separatamente e con i rispettivi tentatori, i due sono diventati concorrenti del Grande Fratello, trovandosi a condividere lo spazio della Casa di Cinecittà per alcune settimane, finché Mirko non era stato elimianto dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, "Mirko e Perla non si amano più, non ci sperate..." Viviana Bazzani stronca i due gieffini

Nonostante Brunetti non sia più un concorrente del GF, anche dall'esterno della Casa fa sentire a Perla la sua vicinanza e, nel corso delle ultime puntate, è stato spesso interpellato da Signorini per esprimere la propria opinione sulle vicende che riguardano l'ex fidanzata. Anche nel recente confronto in cui i due si sono abbracciati e Perla si è commossa nel rivedere Mirko, i fan della coppia, i cosiddetti Perletti, hanno manifestato la loro gioia, dando oramai per certo un ritorno di fiamma tra i due.

Di opinione del tutto diversa sembra essere invece l'ex opinionista e concorrente de L'Isola dei Famosi, Viviana Bazzani, che sul suo account Ig ha pubblicato un video in cui esprimeva la propria idea su Mirko e Perla: secondo Bazzani, infatti, i due comunicano anche con un codice segreto, ma è oramai certo che l'amore tra i due sia terminato:

"Carissimi fans di& Perla e Mirko,questo grande desiderio affinché questi due ragazzi possano ritornare insieme… Non sarà così, mi dispiace dirlo, ma non fatevi prendere in giro. Loro già prima di entrare nella Casa del Grande Fratello avevano già parlato, avevano già in qualche modo impastato tutto e su questo anche altre persone stanno dicendo ciò che confermo anche io. Perla non ama più Mirko e per notizia lui sta chattando con una bellissima ragazza influencer. Detto questo quando si incontrano nella Casa – che poi hanno stancato con questa storia che entra ed esce, quando uno esce basta, ci può essere un confronto, ma poi questo teatrino è davvero ridicolo – non ci sono gli occhi luminosi, ci sono dei messaggi in codice, del tipo “fuori c’è il mondo, ci seguono, portiamo avanti questa storia. Sono quella persona che l’anno scorso diceva che la Fiordelisi assieme ad Edoardo dopo qualche mese la storia sarebbe finita e così è successo. Sappiamo molto di più nelle redazioni, quindi io capisco il vostro affetto per questi due bei ragazzi, ma le coppie scoppiano. Sono giovani e come dice Perla “Sono nella Casa per fare un mio percorso di maturità” e quando uno fa un percorso guarda oltre, quindi rassegnatevi perché l’amore tra Perla e Mirko non ci sarà più, è scritto e loro lo sanno."

Inoltre, ha sottolineato Bazzani, i due stanno mandando avanti questo "teatrino" esclusivamente per visibilità e per conquistarsi il favore del pubblico, ma oramai è certo che qualsiasi sentimento ci sia stato tra i due, è del tutto finito.

