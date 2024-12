Grande Fratello, Ilaria Clemente scopre il sesso del suo bambino: il gender reveal dell'ex gieffina

Gossip TV

Ilaria Clemente è stata una delle concorrenti di questa edizione del GF, ma dopo pochi giorni ha abbandonato la Casa perché ha scoperto di essere in dolce attesa: ecco il gender reveal dell'ex gieffina!

Ilaria Clemente è stata tra le concorrenti di questa edizione del GF, ma dopo poco tempo dal suo ingresso nella Casa ha abbandonato il reality show di Canale 5 perché ha scoperto di essere incinta. Nelle scorse ore, l'ex gieffina ha rivelato, con un gender reveal party, se lei e il compagno Daniele avranno un maschietto o una femminuccia.

GF, Ilaria Clemente in dolce attesa: svelato il sesso del suo bambino

In dolce attesa, Ilaria Clemente ha rivelato ai followers se diventerà mamma di un bambino o una bambina: con il compagno Daniele, che ha conosciuto la scorsa estate, Ilaria diventerà presto mamma e ha condiviso sui suoi account social un video con il gender reveal che svela finalmente il sesso del bambino.

Nel filmato, si vede la casa dell'ex gieffina è addobbata per il Natale e per il gender reveal con vari gadget e festoni rosa e blu, mentre in un secondo momento Ilaria e Daniele sono dietro un'enorme scatola e quando ne sollevano il coperchio sono inondati da palloncini azzurri: l'ex gieffina diventerà quindi mamma di un bambino!

Ilaria aveva varcato la soglia della Casa del GF il primo giorno della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ma dopo poco tempo aveva lasciato misteriosamente il programma per qualche giorno. Poi, nel corso di una diretta aveva fatto ritorno in Casa e ai concorrenti aveva svelato la lieta novella!

GF, Ilaria Clemente: dall'ingresso all'uscita lampo dal reality per la gravidanza

Intervistata da Chi Magazine poco dopo l'uscita dal GF, Ilaria Clemente ha raccontato come ha scoperto che sarebbe diventata mamma. I primi sospetti erano nati già all'interno del reality show, quando la gieffina aveva confessato ad alcune delle inquiline di avere un ritardo. Poco dopo era stata convocata dalla dottoressa che si occupa dei gieffini e che le aveva comunicato che i suoi sospetti erano fondati: Ilaria Clemente era in dolce attesa!

La gieffina aveva raccontato di aver chiesto di parlare con Lucilia, la sua migliore amica e che poi ha voluto comunicare tutto a Daniele, il suo compagno. E, una volta rientrata a casa sono stati proprio loro le prime persone che ha rivisto e riabbracciato. L'ex gieffina era uscita dalla Casa poche ore prima della diretta e già i primi rumors si erano diffusi tra gli inquilini.

Tuttavia, Signorini aveva chiesto alla gieffina di mantenere il riserbo e di rivelare tutto durante la puntata. Così, Ilaria era entrata di nuovo nella Casa del GF e il conduttore aveva freezato i gieffini, permettendo a Ilaria Clemente di fare il suo ingresso e rivelare ai suoi ex coinquilini che presto sarebbero diventati tutti zii e zie!

Scopri le ultime news su Grande Fratello